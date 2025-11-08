Сегодня 08 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Рекорд разгона памяти DDR5 снова побит —...
реклама
Новости Hardware

Рекорд разгона памяти DDR5 снова побит — новый составляет 13 211 МТ/с

Рекорд разгона оперативной памяти DDR5 до скорости 13 153 МТ/с, установленный оверклокером Saltycroissant, продержался недолго. В течение недели другой оверклокер под псевдонимом AiMax, разогнал модуль памяти DDR5 до скорости 13 211 МТ/с.

Источник изображений: HWBot / AiMax

Источник изображений: HWBot / AiMax

Новый рекорд был установлен на той же материнской плате Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE, которая использовалась Saltycroissant и другими оверклокерами, занявшими с десяток первых мест в рейтинге разгона ОЗУ. Для эксперимента AiMax использовал модуль памяти Patriot Viper Xtreme 5 DDR5 объёмом 24 Гбайт и процессор Intel Core Ultra 7 265K. Для охлаждения процессора и модуля памяти применялось экстремальное охлаждение в виде жидкого азота. Модуль памяти удалось завести на эффективной частоте 6605,7 МГц или 13 211 МТ/с. Память работала при таймингах CL68-127-127-127-2.

Прибавка скорости 58 МТ/с к предыдущему рекорду не принесёт пользы в реальных условиях. Это лишь хобби для оверклокеров вроде AiMax, которые хотят выжать максимум из современных модулей ОЗУ. Но с преодолением психологической отметки скорости 13 000 МТ/с для DDR5, оверклокерам, похоже, стало гораздо легче достигать новых высот. Значение 13 500 МТ/с уже не кажется невозможным.

Для поддержки таких скоростей DDR5 требуются материнские платы с исключительной схемотехникой, высокоэффективный контроллер памяти в составе центрального процессора и использование одноканальной конфигурации ОЗУ для повышения стабильности.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
На рынке чипов памяти начался сущий кошмар: все предложения скупаются мгновенно, а цены подскочили на 20–30 % за несколько дней
Рекорд разгона памяти DDR5 не продержался и дня: новый максимум достиг 13 153 МТ/с
Цены на серверную DRAM подскочили на 50 % из-за дефицита — выполняется лишь 70 % заказов
Samsung представит на CES 2026 первые образцы LPDDR6 с пропускной способностью 10,7 Гбит/с на контакт
Очереди на покупку серверных жёстких дисков уже растянулись на два года
Nvidia может отменить серию видеокарт GeForce RTX 5000 Super из-за дефицита GDDR7
Теги: ddr5, разгон, озу, оперативная память, рекорд
ddr5, разгон, озу, оперативная память, рекорд
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.