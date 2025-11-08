Рекорд разгона памяти DDR5 снова побит — новый составляет 13 211 МТ/с

Рекорд разгона оперативной памяти DDR5 до скорости 13 153 МТ/с, установленный оверклокером Saltycroissant, продержался недолго. В течение недели другой оверклокер под псевдонимом AiMax, разогнал модуль памяти DDR5 до скорости 13 211 МТ/с.

Новый рекорд был установлен на той же материнской плате Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE, которая использовалась Saltycroissant и другими оверклокерами, занявшими с десяток первых мест в рейтинге разгона ОЗУ. Для эксперимента AiMax использовал модуль памяти Patriot Viper Xtreme 5 DDR5 объёмом 24 Гбайт и процессор Intel Core Ultra 7 265K. Для охлаждения процессора и модуля памяти применялось экстремальное охлаждение в виде жидкого азота. Модуль памяти удалось завести на эффективной частоте 6605,7 МГц или 13 211 МТ/с. Память работала при таймингах CL68-127-127-127-2.

Прибавка скорости 58 МТ/с к предыдущему рекорду не принесёт пользы в реальных условиях. Это лишь хобби для оверклокеров вроде AiMax, которые хотят выжать максимум из современных модулей ОЗУ. Но с преодолением психологической отметки скорости 13 000 МТ/с для DDR5, оверклокерам, похоже, стало гораздо легче достигать новых высот. Значение 13 500 МТ/с уже не кажется невозможным.

Для поддержки таких скоростей DDR5 требуются материнские платы с исключительной схемотехникой, высокоэффективный контроллер памяти в составе центрального процессора и использование одноканальной конфигурации ОЗУ для повышения стабильности.