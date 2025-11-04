Рекорд разгона памяти DDR5 не продержался и дня: новый максимум достиг 13 153 МТ/с

Канадский профессиональный оверклокер Saltycroissant отчитался об установке нового мирового рекорда разгона оперативной памяти DDR5 до скорости 13 153 МТ/с. Психологический рубеж в 13 000 МТ/с был преодолён совсем недавно, а ещё вчера ходили новости о том, что оверклокер Hicookie разогнал память до 13 034 МТ/с.

Новый рекорд был установлен на системе с материнской платой Z890 Aorus Tachyon Ice в сочетании с процессором Intel Core Ultra 7 265K. Чип работал с отключёнными E-ядрами, при напряжении 0,723 В, частоте 2034,06 МГц (множитель ×20) и частоте шины 101,7 МГц. Для стабильности процессор охлаждался жидким азотом до температуры около 5 °C.

Для разгона использовался модуль памяти Corsair Vengeance DDR5 ёмкостью 24 Гбайт из комплекта CMK48GX5M2X8000C38 общим объёмом 48 Гбайт (2 × 24 Гбайт). Планку памяти удалось завести на эффективной частоте 6576,8 МГц (DDR5-13153) при таймингах CL68-127-127-127-2. Установленный рекорд разгона был зафиксирован в базе данных CPU-Z Validator.