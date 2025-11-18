Абонентам МТС перестали быстро приходить SMS для входа на «Госуслуги»

При попытке зайти на портал государственных услуг Gosuslugi.ru у абонентов МТС наблюдаются трудности. В пресс-службе оператора заявили, что проблема уже решена, но портал уже стал показывать предупреждение о проблеме, передаёт «Коммерсантъ».

Абоненты оператора МТС лишились возможности получать SMS-сообщения с кодами подтверждения при попытке войти на сайт «Госуслуг»; в отдельных случаях сообщения приходят, но с сильным опозданием.

Задержка при получении SMS-сообщения для входа на «Госуслуги» составляет до 10 минут. Администрация портала осведомлена о наличии проблемы, и сейчас на нём опубликовано предупреждение: «Возможны перебои при доставке SMS абонентам МТС. Приносим извинения и просим подождать».

У некоторых абонентов действительно были «незначительные задержки в доставке сообщений», заявили в пресс-службе МТС, но к настоящему моменту сервис «полностью восстановлен».