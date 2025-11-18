Сегодня 18 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Абонентам МТС перестали быстро приходить...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Абонентам МТС перестали быстро приходить SMS для входа на «Госуслуги»

При попытке зайти на портал государственных услуг Gosuslugi.ru у абонентов МТС наблюдаются трудности. В пресс-службе оператора заявили, что проблема уже решена, но портал уже стал показывать предупреждение о проблеме, передаёт «Коммерсантъ».

Источник изображения: gosuslugi.ru

Источник изображения: gosuslugi.ru

Абоненты оператора МТС лишились возможности получать SMS-сообщения с кодами подтверждения при попытке войти на сайт «Госуслуг»; в отдельных случаях сообщения приходят, но с сильным опозданием.

Задержка при получении SMS-сообщения для входа на «Госуслуги» составляет до 10 минут. Администрация портала осведомлена о наличии проблемы, и сейчас на нём опубликовано предупреждение: «Возможны перебои при доставке SMS абонентам МТС. Приносим извинения и просим подождать».

У некоторых абонентов действительно были «незначительные задержки в доставке сообщений», заявили в пресс-службе МТС, но к настоящему моменту сервис «полностью восстановлен».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ФАС обязал МТС вернуть тарифы к уровню весны 2024 года и выплатить 3 млрд рублей
МТС ускорит отключение 3G — россияне почти перестали использовать смартфоны без LTE
«МТС Банк» встроил банковскую карту в SIM, и теперь бесконтактная оплата работает даже в кнопочном телефоне
Roblox скоро начнёт разделять пользователей по возрасту — грядёт обязательная верификация
Google выпустила улучшенный ИИ для прогнозирования погоды — в восемь раз быстрее, а также точнее
ИИ-режим в поиске Google научился визуализировать маршруты планируемых путешествий
Теги: мтс, госуслуги, сбой, sms
мтс, госуслуги, сбой, sms
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ поручили управление торговым автоматом — вскоре он попытался связаться с ФБР
Дефицит DRAM усиливается: продавцов уже заставляют продавать планки памяти только в комплекте с матплатами
Китай отправит запасной корабль для возвращения застрявших на станции «Тяньгун» тайконавтов
Бум ИИ оказался самой безрадостной технической революцией — он делает людей богаче, но не счастливее
Разработчики Cities: Skylines 2 и Paradox Interactive разорвали сотрудничество — игру доверят другой студии
Абонентам МТС перестали быстро приходить SMS для входа на «Госуслуги» 6 мин.
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на территории России 50 мин.
Alibaba выпустила ИИ-бота Qwen — будущего конкурента ChatGPT 53 мин.
Евросоюз рассматривает необходимость ограничения возможностей американских облачных гигантов 2 ч.
Roblox скоро начнёт разделять пользователей по возрасту — грядёт обязательная верификация 2 ч.
ИИ-агент в Windows 11 сможет загружать вирусы, предупредила Microsoft 3 ч.
ИИ сохранит ценность, даже если пузырь лопнет — но достанется всем, считает глава Google 5 ч.
Не для гуманитариев: Nvidia представила открытые ИИ-модели для цифровизации физики, механики, электроники и метеорологии 5 ч.
Ant Group представила ИИ-ассистента для разработки мини-приложений за полминуты 6 ч.
Создатели ролевого боевика в мире славянского технофэнтези «Киберслав: Затмение» показали первый геймплей и готовятся к «Игромиру» 6 ч.
Илон Маск хочет на порядок больше ИИ-чипов, чем выпускает вся полупроводниковая индустрия мира 13 мин.
Apple N1 сравнили с сетевыми чипами Android-флагманов: чуть медленнее, но намного стабильнее 38 мин.
InWin выпустила корпус Dlite с премиальным дизайном и четвёркой ARGB-вентиляторов в комплекте 49 мин.
Oracle подешевела на $374 млрд после заключения сделки с OpenAI на $300 млрд 54 мин.
Бывший гендир Intel Пэт Гелсингер рассказал, как его инициалы появились на каждом процессоре i386 2 ч.
d-Matrix привлекла ещё $275 млн и объявила о разработке первого ИИ-ускорителя с 3D-памятью Raptor 2 ч.
Google проложит интернет-кабель Dhivaru и создаст два телеком-хаба на островах в Индийском океане 3 ч.
Samsung и Hyundai инвестируют $400 млрд в ИИ-проекты в Южной Корее 3 ч.
Учёные в 45 раз ускорили извлечение воды из воздуха 4 ч.
Xiaomi стала прибыльной в электромобилях всего за два года — быстрее всех в Китае 5 ч.