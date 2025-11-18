Сегодня 18 ноября 2025
Google представила Gemini 3 — ИИ-модель, которая превзошла всех конкурентов и уже доступна бесплатно

Google представила Gemini 3 — модель искусственного интеллекта нового поколения, которую компания называет самой продвинутой и универсальной из всех в семействе Gemini. Новинка уже доступна в приложении Gemini, в поиске Google (AI Mode), а также в инструментах для разработчиков и корпоративных клиентов.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

Новая модель вышла всего через семь месяцев после релиза Gemini 2.5. Она является самой мощной LLM от Google на сегодняшний день и сразу же стала претендентом на звание самого мощного ИИ-инструмента на рынке. Выпуск модели произошёл менее чем через неделю после того, как OpenAI выпустила GPT-5.1, и всего через два месяца после того, как Anthropic представила Sonnet 4.5.

Gemini 3 Pro — флагманская версия модели — превосходит предыдущее поколение по всем основным ИИ-бенчмаркам:

  • 1501 балл в LMArena (логические задачи и выводы);
  • 91,9 % в GPQA Diamond (глубокое понимание вопросов);
  • 72,1 % точности по SimpleQA Verified;
  • 81 % на MMMU-Pro и 87,6 % на Video-MMMU (мультимодальные задачи);
  • 23,4 % в MathArena Apex — лучший результат среди ИИ в математике.

Также Gemini 3 Pro показала самый высокий результат в истории теста Humanity’s Last Exam — 37,5 % без использования дополнительных инструментов. Этот тест предназначен для оценки общих способностей к рассуждению и экспертных знаний. Предыдущий рекорд, принадлежавший GPT-5 Pro, составлял 31,64 %.

Параллельно был анонсирован режим Gemini 3 Deep Think, ориентированный на ещё более сложные задачи. Он продемонстрировал ещё более высокие показатели в тестах, требующих логических рассуждений: результат в Humanity’s Last Exam составил 41 %, а в GPQA Diamond — 93,8 %. Также отмечается «беспрецедентный результат» в 45,1 % в ARC-AGI-2.

Разработчики отмечают, что модель демонстрирует уровень рассуждений, сопоставимый с PhD, а в некоторых задачах по математике и программированию превосходит показатели лучших конкурентов. «С Gemini 3 мы наблюдаем огромный скачок в способности к рассуждению, — сказал Тулси Доши (Tulsee Doshi), руководитель отдела продуктов Google по модели Gemini. — Она реагирует с глубиной и нюансами, которых мы раньше не видели».

Наряду с новыми моделями Google также выпустила интерфейс для написания программного кода на базе Gemini под названием Google Antigravity. Он предназначен для многопанельного агентного кодинга, аналогично агентным IDE, таким как Warp или Cursor 2.0. В частности, Antigravity сочетает в себе окно подсказок в стиле ChatGPT с интерфейсом командной строки и окном браузера, которое может показывать влияние изменений, внесённых агентом, пишущим код.

«Агент может работать с вашим редактором, через ваш терминал, через ваш браузер, чтобы помочь вам создать приложение наилучшим образом», — сказал технический директор DeepMind Корай Кавукчуоглу (Koray Kavukcuoglu).

Воспользоваться Gemini 3 могут все желающие бесплатно через мобильное приложение Gemini. В ИИ-режиме поисковика Google новая нейросеть доступна пока лишь платным подписчикам на тарифах Google AI Pro и Ultra. Режим Gemini 3 Deep Think пока находится на стадии проверки на безопасность и станет доступен пользователям Google AI Ultra в ближайшие недели.

Источник:

Теги: google, gemini 3, gemini, ии
