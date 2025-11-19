Capcom похвасталась продажами Dragon’s Dogma 2 — игроки требуют обещанных улучшений и DLC

Хотя Capcom уже, кажется, забросила дальнейшее развитие фэнтезийного ролевого экшена с открытым миром Dragon’s Dogma 2, игра продолжает пользоваться спросом и недавно покорила новую вершину продаж.

Напомним, менее чем за две недели (11 дней) с официального релиза Dragon’s Dogma 2 разошлась по миру в количестве свыше 2,5 млн копий, а по итогам двух месяцев показатель превысил 3 млн единиц.

Как стало известно, по состоянию на 5 ноября 2025 года суммарные продажи Dragon’s Dogma 2 на всех целевых платформах составили 4 млн копий. Анонс сопровождался новой тематической иллюстрацией.

«Спасибо четырём миллионам Восставших по всему миру! Для нас честь разделять с вами захватывающий фэнтезийный мир Dragon's Dogma 2, где ждёт свобода и приключения», — гласит обращение разработчиков к игрокам.

Фанаты Dragon's Dogma 2 в комментариях к объявлению на площадке Steam и X призывают Capcom не забрасывать франшизу и игру, требуют обещанных улучшений производительности и выпуска дополнительного контента.

На релизе Dragon's Dogma 2 раскритиковали за неудовлетворительное качество оптимизации. Capcom взялась исправлять положение, однако до конца дело не довела. Последние улучшения производительности игра получила прошлой осенью.

Dragon’s Dogma 2 вышла 22 марта 2024 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила высокие (86−88 %) оценки от критиков, а в Steam довольствуется «смешанными» отзывами (рейтинг 61 %).