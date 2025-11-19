Сегодня 19 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Capcom похвасталась продажами Dragon’s D...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Capcom похвасталась продажами Dragon’s Dogma 2 — игроки требуют обещанных улучшений и DLC

Хотя Capcom уже, кажется, забросила дальнейшее развитие фэнтезийного ролевого экшена с открытым миром Dragon’s Dogma 2, игра продолжает пользоваться спросом и недавно покорила новую вершину продаж.

Источник изображения: Steam (Navi)

Источник изображения: Steam (Navi)

Напомним, менее чем за две недели (11 дней) с официального релиза Dragon’s Dogma 2 разошлась по миру в количестве свыше 2,5 млн копий, а по итогам двух месяцев показатель превысил 3 млн единиц.

Как стало известно, по состоянию на 5 ноября 2025 года суммарные продажи Dragon’s Dogma 2 на всех целевых платформах составили 4 млн копий. Анонс сопровождался новой тематической иллюстрацией.

«Спасибо четырём миллионам Восставших по всему миру! Для нас честь разделять с вами захватывающий фэнтезийный мир Dragon's Dogma 2, где ждёт свобода и приключения», — гласит обращение разработчиков к игрокам.

Источник изображения: Capcom

Источник изображения: Capcom

Фанаты Dragon's Dogma 2 в комментариях к объявлению на площадке Steam и X призывают Capcom не забрасывать франшизу и игру, требуют обещанных улучшений производительности и выпуска дополнительного контента.

На релизе Dragon's Dogma 2 раскритиковали за неудовлетворительное качество оптимизации. Capcom взялась исправлять положение, однако до конца дело не довела. Последние улучшения производительности игра получила прошлой осенью.

Dragon’s Dogma 2 вышла 22 марта 2024 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила высокие (86−88 %) оценки от критиков, а в Steam довольствуется «смешанными» отзывами (рейтинг 61 %).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit получил хардкорный режим и достиг миллиона проданных копий — разработчики «в полном шоке»
«Безмерно благодарны вам»: продажи Kingdom Come: Deliverance 2 взяли новую высоту
Запуск Arc Raiders стал лучшим в истории Nexon — 4 миллиона проданных копий менее чем за две недели
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине
Electronic Arts и Codemasters анонсировали переосмысление симуляторов «Формулы-1» — F1 26 не будет
Спасение галактики, истребление пауков и многое другое: Microsoft раскрыла, какие игры пополнят Game Pass в конце ноября и начале декабря
Теги: dragon’s dogma 2, capcom, ролевой экшен, продажи игр
dragon’s dogma 2, capcom, ролевой экшен, продажи игр
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине
Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле — завтра NASA расскажет о нём всю правду
Абонентам МТС перестали быстро приходить SMS для входа на «Госуслуги»
В России представили титановую клавиатуру для геймеров за 500 000 рублей
Electronic Arts и Codemasters анонсировали переосмысление симуляторов «Формулы-1» — F1 26 не будет
Релиз почтового сервера RuPost 4.0: поддержка геокластеризации и повышенная безопасность 1 мин.
Capcom похвасталась продажами Dragon’s Dogma 2 — игроки требуют обещанных улучшений и DLC 37 мин.
xAI намерена привлечь $15 млрд инвестиций и увеличить оценку до $230 млрд — более чем вдвое дешевле OpenAI 38 мин.
В Chrome нашли опасную уязвимость, которую уже используют хакеры — вышел экстренный патч 11 ч.
AMD представит технологию FSR Redstone с реконструкцией лучей и не только 10 декабря 14 ч.
Спасение галактики, истребление пауков и многое другое: Microsoft раскрыла, какие игры пополнят Game Pass в конце ноября и начале декабря 15 ч.
Спустя 7 лет после запуска и через 18 лет после Steam в Epic Games Store появилась возможность дарить игры друзьям 16 ч.
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на территории России 18 ч.
Alibaba выпустила ИИ-бота Qwen — будущего конкурента ChatGPT 18 ч.
Евросоюз рассматривает необходимость ограничения возможностей американских облачных гигантов 18 ч.
Huawei строит антисанкционную экосистему — более 60 китайских компаний получили инвестиции 3 мин.
Китайцы создали первый в мире экзоскелет для дайверов, который помогает «шевелить ластами» 48 мин.
Видео: страхующий водитель роботакси Tesla задремал прямо за рулём 2 ч.
Акции бигтехов в США скатились — инвесторов пугает раздувающийся ИИ-пузырь 5 ч.
Microsoft и Nvidia вложат до $15 млрд в главного конкурента OpenAI — ИИ-стартап Anthropic 7 ч.
Meta увернулась от принудительного разделения — суд не признал Instagram и WhatsApp источником монополии 7 ч.
Новая статья: HUAWEI XMAGE 2025: мобильная фотография как полноценное окно в мир искусства 10 ч.
$30 млрд и 1 ГВт: Microsoft, NVIDIA и Anthropic договорились о сотрудничестве 10 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: минимальный набор геймера, или На что способна мобильная версия GeForce RTX 5050 11 ч.
Xiaomi отчиталась об отличных продажах новых флагманов, миллиарде устройств умного дома и других успехах третьего квартала 11 ч.