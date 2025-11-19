Сегодня 19 ноября 2025
Авторы ремейка «Готики» рассказали и показали, как прокачали боевую систему благодаря отзывам игроков

Издатель THQ Nordic и разработчики из студии Alkimia Interactive рассказали об улучшениях боевой системы, внедрённых в ремейк культовой фэнтезийной ролевой игры «Готика» (Gothic) от Piranha Bytes на основе фанатских отзывов.

Источник изображений: THQ Nordic

По словам разработчиков, после показа ремейка «Готики» на выставке Gamescom 2025 и выпуска демоверсии «Пролог Нираса» команда получила множество отзывов от пользователей, особенно касательно боевой системы.

Alkimia Interactive задалась целью передать ощущение сражений на мечах. Коллектив вдохновлялся боевой системой в оригинальной «Готике», а не пытался скопировать её. Разработчики надеялись доделать механику к Gamescom 2025, но не сложилось.

Боевые анимации в «Готике» зависят от уровня мастерства главного героя

Пользовательские отзывы показали команде, что боевая система в ремейке «Готики» требует улучшений. С августа по октябрь разработчики реализовали следующие усовершенствования:

  • сократили анимацию подготовки к бою, что сделало сражения более плавными;
  • ограничили активацию комбинаций ударов сочетанием правильных клавиш в нужный момент;
  • разрешили прерывать анимации уклонением или блоком, если уровень владения оружием выше «необученного»;
  • добавили возможность уклоняться от атак с выставленным блоком;
  • отдалили положение камеры при захвате цели;
  • устранили скольжение персонажа по земле при совершении ударов;
  • реализовали финальные удары в комбо, которые отбрасывают противника;
  • позволили некоторым атакам врагов отбрасывать и главного героя;
  • внедрили новый набор анимаций для мастера двуручного меча.

Перечисленные улучшения боевой системы разработчики ремейка «Готики» показали в девяти коротких геймплейных роликах (см. плейлист ниже). Видео также включают сравнение новых элементов с августовской сборкой.

Большинство изменений уже были внедрены в игру к польской выставке Poznań Game Arena 2025 (прошла с 24 по 26 октября). Сейчас команда трудится над улучшением ИИ и разделением атак на блокируемые и неблокируемые.

Релиз ремейка «Готики» ожидается в начале 2026 года на PC (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Недавно THQ Nordic опубликовала закулисные ролики о создании озвучки игры на разных языках, включая русский.

Теги: gothic remake, alkimia interactive, thq nordic, ролевая игра
