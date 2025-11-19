Ровер Perseverance нашёл на Марсе камень, которого там не должно было быть

NASA вышло из режим шатдауна и продолжило поставлять космические новости. В частности, агентство сообщило о редкой находке на Марсе — камне, которого там не должно было быть. Находку сделал марсоход NASA Perseverance — это кусок скалы с высоким содержанием никеля и железа. Из такого материала состоят ядра планет и скалистых астероидов. На поверхности Марса им не место, разве что это гость из космоса.

Камень обнаружен в районе Верноддена (Vernodden) кратера Езеро. Его ширина составляет около 80 см. Команда марсохода назвала его Фиппсаксла (Phippsaksla) в честь одноимённой скалы в Норвегии. Марсоход сделал два снимка объекта и с помощью своих приборов провёл его спектральный анализ.

Полученные спектрометром SuperCam данные подтвердили, что камень содержит высокие концентрации никеля и железа. Находка признана интересной, но считаться уникальной не может. Ранее камни подобного состава находил марсоход Curiosity, хотя для ровера Perseverance это открытие было сделано впервые.

Без более детального анализа учёные не могут с полной уверенностью утверждать, что Phippsaksla имеет метеоритное происхождение. Пожалуй, сегодня определить это могут только в земных лабораториях. В агентстве не стали уточнять, была ли попытка взять пробу материала камня. Но даже если и была, вернуть образцы на Землю удастся лишь в отдалённой перспективе. В NASA уже не надеются на миссию по доставке образцов на Землю в начале 30-х годов. Если это произойдёт, то не ранее 40-х. И это будет совсем другая история.