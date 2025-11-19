«Сырая и сломанная, но всё ещё прекрасная»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft получила 16 минут геймплея, и фанаты в восторге

Спасённая от закрытия сооснователем Саймоном Коллинсом-Лафламмом (Simon Collins-Laflamme) канадская Hypixel Studios показала 16 минут геймплея возрождённой ролевой песочницы Hytale в духе Minecraft.

Напомним, в июне Riot Games, владевшая Hypixel Studios с 2020 года, отменила Hytale и расформировала студию. Спустя пять месяцев Коллинс-Лафламм выкупил права на игру у Riot и возобновил её разработку усилиями старой команды.

Теперь Коллинс-Лафламм представил 16-минутное видео с реальным геймплеем Hytale — в ролике запечатлена сборка четырёхлетней давности на старом движке, который использовался при создании анонсирующего трейлера в 2018 году.

Опубликованный и записанный Коллинсом-Лафламмом ролик демонстрирует исследование блокового мира Hytale с видом от первого и третьего лица в разное время суток, сражения с врагами и инструменты для создания контента в игре.

Коллинс-Лафламм отметил, что в нынешнем виде Hytale «сырая и сломанная, но всё ещё прекрасная». У себя в микроблоге разработчик по пунктам перечислил, что именно не так с игрой в показанном видео.

Секция комментариев на YouTube переполнена восторженными отзывами заждавшихся релиза Hytale фанатов. «Это моя Silksong, моя GTA VI, моя Half-Life 3!!! Она наконец выходит!!!» — едва сдерживает эмоции Judge_Chillet.

Hytale готовится к скорому запуску в раннем доступе на ПК. В ближайшие дни Hypixel Studios под руководством Коллинса-Лафламма планирует представить дату выхода, объявить цену и отчитаться о проделанной работе.