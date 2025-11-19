Сегодня 19 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор «Сырая и сломанная, но всё ещё прекрасна...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Сырая и сломанная, но всё ещё прекрасная»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft получила 16 минут геймплея, и фанаты в восторге

Спасённая от закрытия сооснователем Саймоном Коллинсом-Лафламмом (Simon Collins-Laflamme) канадская Hypixel Studios показала 16 минут геймплея возрождённой ролевой песочницы Hytale в духе Minecraft.

Источник изображений: Hypixel Studios

Источник изображений: Hypixel Studios

Напомним, в июне Riot Games, владевшая Hypixel Studios с 2020 года, отменила Hytale и расформировала студию. Спустя пять месяцев Коллинс-Лафламм выкупил права на игру у Riot и возобновил её разработку усилиями старой команды.

Теперь Коллинс-Лафламм представил 16-минутное видео с реальным геймплеем Hytale — в ролике запечатлена сборка четырёхлетней давности на старом движке, который использовался при создании анонсирующего трейлера в 2018 году.

Опубликованный и записанный Коллинсом-Лафламмом ролик демонстрирует исследование блокового мира Hytale с видом от первого и третьего лица в разное время суток, сражения с врагами и инструменты для создания контента в игре.

Коллинс-Лафламм отметил, что в нынешнем виде Hytale «сырая и сломанная, но всё ещё прекрасная». У себя в микроблоге разработчик по пунктам перечислил, что именно не так с игрой в показанном видео.

Секция комментариев на YouTube переполнена восторженными отзывами заждавшихся релиза Hytale фанатов. «Это моя Silksong, моя GTA VI, моя Half-Life 3!!! Она наконец выходит!!!» — едва сдерживает эмоции Judge_Chillet.

Hytale готовится к скорому запуску в раннем доступе на ПК. В ближайшие дни Hypixel Studios под руководством Коллинса-Лафламма планирует представить дату выхода, объявить цену и отчитаться о проделанной работе.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Мы сделали это. Hytale спасена»: ролевая песочница в духе Minecraft вернулась из мёртвых и скоро выйдет в ранний доступ
Почти $1 млрд сборов гарантировал экранизации Minecraft продолжение — первый тизер и дата выхода «Minecraft в кино 2»
Блогер дошёл до «края мира» Minecraft — путешествие заняло 14 лет
Авторы ремейка «Готики» рассказали и показали, как прокачали боевую систему благодаря отзывам игроков
Capcom похвасталась продажами Dragon’s Dogma 2 — игроки требуют обещанных улучшений и DLC
Electronic Arts и Codemasters анонсировали переосмысление симуляторов «Формулы-1» — F1 26 не будет
Теги: hytale, hypixel studios, песочница
hytale, hypixel studios, песочница
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Google представила Gemini 3 — ИИ-модель, которая превзошла всех конкурентов и уже доступна бесплатно
Абонентам МТС перестали быстро приходить SMS для входа на «Госуслуги»
Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле — завтра NASA расскажет о нём всю правду
В России представили титановую клавиатуру для геймеров за 500 000 рублей
Финский инженер построил 11-метровую яхту с «бесконечным» запасом хода — в одиночку и за 200 дней
Google назвала лучшие приложения и игры «Play Маркета» за 2025 год 26 мин.
«Сырая и сломанная, но всё ещё прекрасная»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft получила 16 минут геймплея, и фанаты в восторге 30 мин.
Авторы ремейка «Готики» рассказали и показали, как прокачали боевую систему благодаря отзывам игроков 2 ч.
Microsoft исправила проблему с установкой первого платного обновления безопасности для Windows 10 2 ч.
«Мы подвели весь интернет»: технический директор Cloudflare извинился за сбой, уронивший половину интернета 2 ч.
Релиз почтового сервера RuPost 4.0: поддержка геокластеризации и повышенная безопасность 3 ч.
Capcom похвасталась продажами Dragon’s Dogma 2 — игроки требуют обещанных улучшений и DLC 3 ч.
xAI намерена привлечь $15 млрд инвестиций и увеличить оценку до $230 млрд — более чем вдвое дешевле OpenAI 3 ч.
В Chrome нашли опасную уязвимость, которую уже используют хакеры — вышел экстренный патч 13 ч.
Electronic Arts и Codemasters анонсировали переосмысление симуляторов «Формулы-1» — F1 26 не будет 16 ч.
В ближайшие месяцы DRAM подорожает ещё на 50 %, а Nvidia придётся оснащать ИИ-ускорители смартфонной памятью 25 мин.
Jeep представила электрический внедорожник Recon со съёмными дверями и задними стёклами за $65 000 48 мин.
«Яндекс» выпустил «Станцию 3» мощностью 50 Вт с окружающей подсветкой и пиксельным дисплеем 50 мин.
DJI начала продажи экшн-камеры Osmo Action 6 с квадратным сенсором по цене от €379 51 мин.
Второй европейский экзафлопсный суперкомпьютер Alice Recoque получит чипы AMD EPYC Venice и ускорители Instinct MI430X 2 ч.
Ровер Perseverance нашёл на Марсе камень, которого там не должно было быть 2 ч.
Телевизоры TCL серий X, C и P: обзор актуальной линейки 2 ч.
«Samsung не нужен»: лондонские грабители брезгуют Android-смартфонами, предпочитая iPhone 2 ч.
Блок питания SAMA P1200 — «платиновый» КПД и два разъема 12V-2x6 2 ч.
Huawei строит антисанкционную экосистему — более 60 китайских компаний получили инвестиции 3 ч.