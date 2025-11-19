Сегодня 19 ноября 2025
TikTok защитит пользователей от ИИ-контента и вознаградит ответственных

Платформа коротких видео TikTok представила несколько новых функций, направленных на обретение цифрового благополучия пользователями, а также новые настройки ленты рекомендаций, которые помогут ограничить присутствие материалов, созданных искусственным интеллектом.

Источник изображений: tiktok.com

В TikTok радикально поменялась страница управления экранным временем — она обогатилась новыми функциями. Здесь появились журнал аффирмаций, в котором более 120 мотивирующих установок; генератор успокаивающих звуков, таких как дождь или морские волны; а также модуль дыхательных упражнений. В данном разделе будут также публиковаться материалы авторов, которые рассказывают об ограничении экранного времени, об инструментах родительского контроля и настройке лент.

Пользователей, которые ограничивают своё пребывание на платформе, и в первую очередь подростков, будут поощрять выдачей им новых значков. Администрация TikTok исследовала научную литературу о цифровом благополучии и обнаружила, что методы жёсткого ограничения могут оказывать на подростков отрицательное влияние. Платформа будет мягко побуждать их к этому, предлагая выполнять задания — например, не использовать платформу ночью. Наградной знак будут получать те, кто устанавливает ежедневный лимит экранного времени и соблюдает его. Предусмотрены награды за просмотр еженедельной статистики по экранному времени и приглашение других пользователей выполнять эти задания.

Тестирование показало, что эти нововведение действительно побуждают людей пользоваться средствами цифрового благополучия, а самым популярным оказался журнал аффирмаций. Когда кто-то из пользователей засиживается в приложении ночью или превышает дневной лимит своего экранного времени, TikTok будет показывать ссылку на эти инструменты.

Ещё одно нововведение — возможность регулировать присутствие созданного ИИ контента в своей ленте, а также новые механизмы маркировки таких материалов. Соответствующая опция появилась в разделе управления темами — отрегулировать его присутствие можно с помощью ползунка. TikTok уже требует, чтобы пользователи маркировали сгенерированный ИИ контент на платформе, и поддерживает межотраслевую технологию Content Credentials. Правда, метаданные Content Credentials могут удаляться при редактировании видео, и сейчас TikTok тестирует альтернативное решение — «невидимые водяные знаки», удалить которые будет сложнее, и они уже добавляются к материалам с маркировкой Content Credentials.

tiktok, социальная сеть, ии
