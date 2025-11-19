Honor живьём показала Robot Phone с камерой на роборуке — официальный анонс намечен на март

Ранее китайский производитель Honor впервые показал Robot Phone. Концептуальный смартфон с камерой, закреплённой на роботизированном манипуляторе на задней панели, будет официально представлен в марте на выставке MWC 2026. Пока же устройство ещё раз продемонстрировали на мероприятии Honor User Carnival в Китае.

Компания предложит Honor Robot Phone в чёрном, белом и золотистом цветах — в зависимости от расцветки задняя крышка получит покрытие из искусственной кожи или из стекла. Тыльная сторона устройства выполнена в стиле Apple iPhone 17 Pro; корпус изготовлен из алюминия, а под модулем камеры имеется стеклянное окошко.

Камера с подвесом выдвигается из углубления в модуле камеры. Honor Robot Phone, как ожидается, получит множество функций искусственного интеллекта, которые будут управлять стабилизатором камеры, выдвигать роботизированный манипулятор и взаимодействовать с объектами съёмки.

Производитель так и не ответил на вопрос, поступит ли уникальный Robot Phone в серийное производство, или он так и останется концептом. Возможно, ситуация прояснится в ближайшие месяцы, или Honor расскажет об устройстве подробнее на выставке MWC 2026.