Политика ЕС в отношении согласия на использование файлов cookie была раздражающей и неизбежной частью веб-серфинга в Европе с момента её введения в 2018 году. Но ситуация должна в ближайшее время кардинально измениться благодаря предложениям, анонсированным Еврокомиссией. Новые правила позволят устанавливать настройки для файлов cookie на уровне браузера без надоедливых окон с предложениями принять или отклонить их.

Вместо того, чтобы нажимать «Принять», «Принять только необходимые» или «Отклонить» во всплывающем окне с запросом на использование файлов cookie для каждого сайта, ЕС готовится ввести правила, которые позволят пользователям устанавливать настройки для файлов cookie на уровне веб-обозревателя. «Люди смогут централизованно устанавливать свои настройки конфиденциальности, например, через браузер, и сайты должны их соблюдать, — пояснил замысел представитель Еврокомиссии. — Это значительно упростит работу пользователей в интернете».

Это ключевое изменение является частью нового цифрового пакета предложений по упрощению цифровых правил ЕС. Изначально запросы на использование файлов cookie будут изменены на упрощённые запросы с одним щелчком мыши, прежде чем поддержка новых правил появится в браузерах. Сайты будут обязаны соблюдать правила использования файлов cookie как минимум в течение шести месяцев. ЕС также требует, чтобы владельцы сайтов не использовали всплывающие запросы о файлах cookie для посторонних целей, например, для подсчёта посещаемости, чтобы снизить количество всплывающих окон.

Огромное количество всплывающих запросов об использовании файлов cookie приводит к тому, что раздражённые пользователи нажимают любую кнопку, чтобы быстрее получить доступ к ресурсу, вместо того, чтобы беспокоиться о своей конфиденциальности. По словам Еврокомиссии, «сегодняшнее предложение модернизирует правила использования файлов cookie, предоставляя ту же надёжную защиту для устройств, позволяя гражданам самостоятельно решать, какие файлы cookie размещать на своих подключённых устройствах […] и что происходит с их данными».

Новый цифровой пакет предложений будет направлен в Европарламент для одобрения 27 государствами-членами ЕС. Этот процесс может занять некоторое время, но всплывающие окна с запросами о файлах cookie, похоже, скоро перестанут надоедать пользователям.