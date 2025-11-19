Сегодня 19 ноября 2025
3DNews Новости Software Премьера В ранний доступ Steam ворвался ролевой р...
Новости Software
В ранний доступ Steam ворвался ролевой роглайк Moonlighter 2: The Endless Vault про двойную жизнь торговца и искателя приключений

Как и было обещано, 19 ноября в раннем доступе дебютировал ролевой роглайк-экшен Moonlighter 2: The Endless Vault от издателя 11 bit studios и разработчиков из испанской студии Digital Sun (Cataclismo, The Mageseeker: A League of Legends Story).

Источник изображений: 11 bit studios

Источник изображений: 11 bit studios

Стартовая версия Moonlighter 2: The Endless Vault вышла на PC (Steam, Microsoft Store) и в подписке Game Pass (Ultimate, PC). Релиз сопровождался кинематографическим вступительным роликом.

Стоимость Moonlighter 2: The Endless Vault на запуске раннего доступа в российском сегменте Steam составляет 1250 рублей, но до 3 декабря игра продаётся за 1037 рублей (с учётом 17-процентной скидки).

Moonlighter 2 предлагает двойную жизнь — бесстрашного искателя приключений и ловкого торговца Уилла из Moonlighter, который застрял в таинственной деревне Тресна и теперь ищет путь домой через межпространственный хаос.

На старте раннего доступа игра включает три биома с более чем 50 уникальными врагами, четыре боевых стиля, 160 реликвий для продажи в магазине, бо́льшую часть сюжета и текстовый перевод на русский.

В релизной версии обещают больше локаций, врагов и боссов, расширение связанных с магазином систем, событий и возможностей, больше NPC, квестов и сюжетных моментов, а также улучшения на основе отзывов пользователей.

Рейтинг Moonlighter 2 в Steam ещё не сформировался, но все оставленные на момент публикации обзоры (13) положительные. «Ждал её целую вечность», — обрадовался inndvs1134 долгожданному выходу игры в раннем доступе.

moonlighter 2: the endless vault, digital sun, 11 bit studios, экшен, роглайк
