Samsung и BOE наконец договорились по трёхлетнему патентному спору по технологиям OLED

Подошло к концу трёхлетнее судебное разбирательство между Samsung Display и BOE, поводом для которого стали обвинения в том, что китайская компания незаконно использовала OLED-технологии, права на которые принадлежат южнокорейскому производителю. Прекращение дела подтверждает официальное заявление Комиссии по международной торговле США (USITC).

Детали прекращения спора не раскрываются, но отраслевые источники предполагают, что BOE удалось достигнуть внесудебного соглашения с Samsung, согласно которому она будет выплачивать южнокорейской компании роялти за использование интеллектуальной собственности Samsung Display. До урегулирования спора USITC ранее в этом году признала BOE виновной в нарушении прав Samsung на интеллектуальную собственность и вынесла предварительный запрет на поставку OLED-дисплеев китайской компании в США сроком почти на 15 лет.

Решение об окончательном запрете на поставку в США OLED-дисплеев BOE могло дать Samsung определённые конкурентные преимущества над китайским конкурентом внутри американского рынка. Дело в том, что дисплеи BOE используются в смартфонах многих крупных производителей, включая Apple, Huawei, Oppo и Vivo. Очевидно, что после урегулирования патентного спора BOE сможет возобновить импорт своих дисплеев в США.