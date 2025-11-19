Сегодня 19 ноября 2025
Samsung и BOE наконец договорились по трёхлетнему патентному спору по технологиям OLED

Подошло к концу трёхлетнее судебное разбирательство между Samsung Display и BOE, поводом для которого стали обвинения в том, что китайская компания незаконно использовала OLED-технологии, права на которые принадлежат южнокорейскому производителю. Прекращение дела подтверждает официальное заявление Комиссии по международной торговле США (USITC).

Источник изображения: Tingey Injury / unsplash.com

Источник изображения: Tingey Injury / unsplash.com

Детали прекращения спора не раскрываются, но отраслевые источники предполагают, что BOE удалось достигнуть внесудебного соглашения с Samsung, согласно которому она будет выплачивать южнокорейской компании роялти за использование интеллектуальной собственности Samsung Display. До урегулирования спора USITC ранее в этом году признала BOE виновной в нарушении прав Samsung на интеллектуальную собственность и вынесла предварительный запрет на поставку OLED-дисплеев китайской компании в США сроком почти на 15 лет.

Решение об окончательном запрете на поставку в США OLED-дисплеев BOE могло дать Samsung определённые конкурентные преимущества над китайским конкурентом внутри американского рынка. Дело в том, что дисплеи BOE используются в смартфонах многих крупных производителей, включая Apple, Huawei, Oppo и Vivo. Очевидно, что после урегулирования патентного спора BOE сможет возобновить импорт своих дисплеев в США.

Теги: samsung display, boe, патентный спор, судебное разбирательство
