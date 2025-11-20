Сегодня 20 ноября 2025
Qualcomm: графика Adreno X2 для ПК запустит 9 из 10 игр и будет до 50 % быстрее флагманской «встройки» Intel

Qualcomm представила подробную информацию о новом GPU Adreno X2 в составе процессора Snapdragon X2 Elite для ПК, заявив о его до 2,3-кратном превосходстве в производительности над предыдущей версией графики в составе процессора Snapdragon X Elite и о явном превосходстве новой графики над текущими «встройками» процессоров Intel и AMD. Компания также заявляет, что более 90 % самых популярных игр для Windows будут работать на новых ноутбуках с процессором Arm с момента запуска.

Источник изображений: Qualcomm

Источник изображений: Qualcomm

Графика Adreno X2 основана на архитектуре Adreno восьмого поколения Qualcomm и использует четырёхслойную схему с восемью шейдерными процессорами и 2048 FP32 ALU. Объём локальной памяти на кристалле увеличен до 21 Мбайт, объём общего кеша второго уровня удвоен до 2 Мбайт, а пиковая пропускная способность памяти достигает 228 Гбайт/с в максимальной конфигурации X2 Elite Extreme.

Qualcomm заявляет, что Adreno X2 в тесте 3DMark обеспечивает до 70 % более высокую производительность, чем Adreno X1, при одинаковой мощности.

Кроме того, новый GPU обеспечивает 125-процентный прирост производительности на ватт с частотой кадров до 2,3 раза выше в тестируемых играх AAA-класса, когда чипу разрешено использовать весь свой энергетический потенциал.

В прямом сравнении с новейшей интегрированной графикой Intel Qualcomm демонстрирует, что Snapdragon X2 Elite Extreme превосходит систему на базе Core Ultra Series 2 288V примерно на 50 % по средней частоте кадров в разрешении 1080p со средними настройками и без масштабирования. На опубликованных компанией графиках представлены такие игры, как Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, Monster Hunter Wilds и Fortnite — все они показывают частоту кадров выше 30 FPS на системе Snapdragon X2 Elite Extreme.

В сравнении с текущими мобильными чипами AMD компания Qualcomm заявляет о 29-процентном преимуществе над «встройкой» процессора Ryzen AI 9 HX 370 при аналогичных настройках. Для сравнения Qualcomm использовала внутреннюю референсную платформу на базе Snapdragon X2 Elite Extreme, ноутбук Dell XPS 13 с процессором Intel Core Ultra 9 288V, а также Asus Vivobook S14 с Ryzen AI 9 HX 370.

Qualcomm также сообщила, что расширяет свой программный стек. Новое приложение Adreno Control Panel будет управлять обновлениями драйверов и оптимизацией для каждой игры. Для графики Adreno X2 заявлена родная поддержка DirectX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0 и SYCL. Компания пообещала серьёзно относиться к обновлению драйверов — цель перейти от ежеквартальных обновлений к ежемесячным, как это делают AMD, Intel и Nvidia.

Текущие обновления драйверов для серии процессоров Snapdragon X1 были нескоординированными и едва ли соответствовали выпуску новых игр. В значительной степени эта проблема совместимости была связана с поставщиками античит-решений, предоставляющими нативные модули Arm, которые могут работать в режиме ядра Windows.

Qualcomm заявляет, что заручилась поддержкой Epic Games Online Services Easy Anti-Cheat, Tencent ACE Anti-Cheat, Roblox, Denuvo от Irdeto, InProtect GameGuard, BattlEye и Uncheater.

