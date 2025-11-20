Сегодня 20 ноября 2025
Apple объявила финалистов премии App Store Awards 2025

Apple опубликовала список финалистов ежегодной премии App Store Awards, в которой принимают участие лучшие приложения и игры для разных программных платформ экосистемы компании. В этом году в список вошли 45 программных продуктов, отобранных редакционной командой площадки App Store.

Источник изображения: Apple

В список финалистов вошли приложения и игры для каждой из платформ Apple, а также лучшие продукты для Apple Arcade. Присутствует категория в которой номинируются приложения, оказавшие наибольшее культурное влияние благодаря расширению взаимопонимания и предоставлению пользователям новых способов взаимодействия со своими сообществами.

Приложение года для iPhone

BandLab — приложение для музыкантов, с помощью которого можно записывать и микшировать треки;

Ladder — помощник по силовым тренировкам;

Tiimo — ежедневный планировщик для составления списков дел.

Игра года для iPhone

Capybara Go! — приключения в сказочном мире животных в роли капибары;

Pokémon TCG Pocket — виртуальная версия игры про коллекционирование карточек с покемонами;

Thronefall — стратегическая игра, в которой нужно оборонять крепость от врагов.

Приложение года для iPad

Detail — видеоредактор для создания роликов разных типов с поддержкой функций на базе искусственного интеллекта;

Graintouch — графический редактор для дизайнеров с поддержкой слоёв и разных визуальных эффектов;

Structured — планировщик дел с календарем и временной шкалой.

Игра года для iPad

Dredge — приключенческая хоррор-игра про рыбалку и исследование местности;

Infinity Nikki — приключенческая игра с необычными игровыми механиками;

Prince of Persia: The Lost Crown — экшн-платформер с хорошо известным главным героем.

Приложение года для Mac

Acorn — мощный инструмент для редактирования фото;

Essayist — средство поиска данных и оформления научных работ;

Under My Roof — приложение для ведения домашнего хозяйства с возможностью составления списка всех вещей в доме.

Игра года для Mac

Assassin’s Creed Shadows — очередная глава знаменитой серии, действие которой разворачивается в феодальной Японии;

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — приключенческая игра с открытым миром;

Neva — экшн-платформер от независимой испанской студии.

Игра года для Apple Arcade

Katamari Damacy Rolling Live — причудливая экшн-игра про липкий мяч:

PGA Tour Pro Golf — соревновательная игра для любителей гольфа;

What the Clash? — сотни мини-игр для вечеринок, в которые можно играть одному или с друзьями.

Приложение года для Vision Pro

Camo Studio — инструмент для ведения прямых трансляций и создания видео непосредственно с гарнитуры;

D-Day: The Camera Soldier — интерактивный пространственный документальный проект об истории солдата-оператора, участвовавшего в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны;

Explore POV — открывает доступ к библиотеке видео Apple Immersive.

Игра года для Vision Pro

Fishing Haven — красочный симулятор рыбалки;

Gears & Goo — динамичная стратегическая игра про сражения за ценные ресурсы;

Porta Nubi — сборник пространственных головоломок.

Приложение года для Apple Watch

Go Club — инструмент для поддержания активности и водного баланса в организме;

Pro Camera by Moment — приложения для создания профессиональных фото, не снимая часов с запястья;

Strava — инструмент для отслеживания разных показателей во время спортивных активностей.

Приложение года для Apple TV

HBO Max — стриминговый сервис с сериалами в разных жанрах;

PBS Kids — платформа с детским контентом для образования и развлечений;

Super Farming Boy 4K — смесь экшена, головоломок и симулятора фермы.

Вклад в развитие культуры

Art of Fauna — передаёт пользователю красоту дикой природы в красочных головоломках;

A Space for the Unbound — приключенческая игр о жизни в сельской местности в Индонезии в конце прошлого века;

Be My Eyes — помогает пользователям с нарушениями зрения;

Chants of Sennaar — приключенческая игра с лингвистическими головоломками;

Despelote — приключенческая игра по мотивам воспоминаний разработчиков о жизни в столице Эквадора;

Focus Friends — инструмент для создания фокус-сессий;

Is This Seat Taken? — казуальная головоломка, в которой надо рассаживать персонажей с учётом их предпочтений;

Retro — платформа с фото и видео родственников и друзей;

StoryGraph — платформа для любителей читать книги;

Venba — кулинарная игра, рассказывающая о традициях кухонь разных стран;

Whoscall — инструмент идентификации поступающих на смартфон звонков;

Yuka — сканер пищевых продуктов и косметических средств для расшифровки их состава и оценки влияния на организм.

Победителей во всех номинациях Apple объявит ближе к концу года.

app store, apple, приложения, игры
