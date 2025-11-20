Apple объявила финалистов премии App Store Awards 2025

Apple опубликовала список финалистов ежегодной премии App Store Awards, в которой принимают участие лучшие приложения и игры для разных программных платформ экосистемы компании. В этом году в список вошли 45 программных продуктов, отобранных редакционной командой площадки App Store.
В список финалистов вошли приложения и игры для каждой из платформ Apple, а также лучшие продукты для Apple Arcade. Присутствует категория в которой номинируются приложения, оказавшие наибольшее культурное влияние благодаря расширению взаимопонимания и предоставлению пользователям новых способов взаимодействия со своими сообществами.
Приложение года для iPhone
BandLab — приложение для музыкантов, с помощью которого можно записывать и микшировать треки;
Ladder — помощник по силовым тренировкам;
Tiimo — ежедневный планировщик для составления списков дел.
Игра года для iPhone
Capybara Go! — приключения в сказочном мире животных в роли капибары;
Pokémon TCG Pocket — виртуальная версия игры про коллекционирование карточек с покемонами;
Thronefall — стратегическая игра, в которой нужно оборонять крепость от врагов.
Приложение года для iPad
Detail — видеоредактор для создания роликов разных типов с поддержкой функций на базе искусственного интеллекта;
Graintouch — графический редактор для дизайнеров с поддержкой слоёв и разных визуальных эффектов;
Structured — планировщик дел с календарем и временной шкалой.
Игра года для iPad
Dredge — приключенческая хоррор-игра про рыбалку и исследование местности;
Infinity Nikki — приключенческая игра с необычными игровыми механиками;
Prince of Persia: The Lost Crown — экшн-платформер с хорошо известным главным героем.
Приложение года для Mac
Acorn — мощный инструмент для редактирования фото;
Essayist — средство поиска данных и оформления научных работ;
Under My Roof — приложение для ведения домашнего хозяйства с возможностью составления списка всех вещей в доме.
Игра года для Mac
Assassin’s Creed Shadows — очередная глава знаменитой серии, действие которой разворачивается в феодальной Японии;
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — приключенческая игра с открытым миром;
Neva — экшн-платформер от независимой испанской студии.
Игра года для Apple Arcade
Katamari Damacy Rolling Live — причудливая экшн-игра про липкий мяч:
PGA Tour Pro Golf — соревновательная игра для любителей гольфа;
What the Clash? — сотни мини-игр для вечеринок, в которые можно играть одному или с друзьями.
Приложение года для Vision Pro
Camo Studio — инструмент для ведения прямых трансляций и создания видео непосредственно с гарнитуры;
D-Day: The Camera Soldier — интерактивный пространственный документальный проект об истории солдата-оператора, участвовавшего в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны;
Explore POV — открывает доступ к библиотеке видео Apple Immersive.
Игра года для Vision Pro
Fishing Haven — красочный симулятор рыбалки;
Gears & Goo — динамичная стратегическая игра про сражения за ценные ресурсы;
Porta Nubi — сборник пространственных головоломок.
Приложение года для Apple Watch
Go Club — инструмент для поддержания активности и водного баланса в организме;
Pro Camera by Moment — приложения для создания профессиональных фото, не снимая часов с запястья;
Strava — инструмент для отслеживания разных показателей во время спортивных активностей.
Приложение года для Apple TV
HBO Max — стриминговый сервис с сериалами в разных жанрах;
PBS Kids — платформа с детским контентом для образования и развлечений;
Super Farming Boy 4K — смесь экшена, головоломок и симулятора фермы.
Вклад в развитие культуры
Art of Fauna — передаёт пользователю красоту дикой природы в красочных головоломках;
A Space for the Unbound — приключенческая игр о жизни в сельской местности в Индонезии в конце прошлого века;
Be My Eyes — помогает пользователям с нарушениями зрения;
Chants of Sennaar — приключенческая игра с лингвистическими головоломками;
Despelote — приключенческая игра по мотивам воспоминаний разработчиков о жизни в столице Эквадора;
Focus Friends — инструмент для создания фокус-сессий;
Is This Seat Taken? — казуальная головоломка, в которой надо рассаживать персонажей с учётом их предпочтений;
Retro — платформа с фото и видео родственников и друзей;
StoryGraph — платформа для любителей читать книги;
Venba — кулинарная игра, рассказывающая о традициях кухонь разных стран;
Whoscall — инструмент идентификации поступающих на смартфон звонков;
Yuka — сканер пищевых продуктов и косметических средств для расшифровки их состава и оценки влияния на организм.
Победителей во всех номинациях Apple объявит ближе к концу года.
