Nvidia распродала все ИИ-ускорители, но на подходе ещё больше Blackwell

Nvidia побила собственные прогнозы по прибыли за III квартал 2026 финансового года, реализовав больше ускорителей искусственного интеллекта, чем когда-либо прежде. Компания распродала все серверные чипы, заявил её гендиректор Дженсен Хуанг (Jensen Huang), но вскоре их запасы увеличатся.

По итогам отчётного периода выручка Nvidia составила рекордные $57 млрд, а чистая прибыль в пересчёте составила $4000 в секунду. Всего за один квартал бизнес компании в сфере центров обработки данных вырос на $10 млрд до $51,2 млрд — это на 66 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для аналитиков показатели дохода Nvidia по направлению ЦОД служат индикатором «пузыря ИИ», о котором в последнее время говорят всё больше. Но никаких признаков негативной динамики у компании не наблюдается: прогноз на IV квартал составляет $65 млрд, то есть всего за три месяца квартальная выручка увеличится ещё на $8 млрд.

«Продажи [ИИ-ускорителей на архитектуре] Blackwell зашкаливают, а облачные GPU распроданы», — заявил Дженсен Хуанг. Впрочем, распроданы, видимо, они не окончательно. «У нас ещё достаточно Blackwell на продажу и много Blackwell на подходе», — добавил он позже. Основной движущей силой роста в сегменте ЦОД и не только стали ускорители на обновлённой архитектуре Blackwell Ultra, признался гендиректор Nvidia: «Наша ведущая архитектура для всех категорий клиентов теперь Blackwell Ultra; продолжительным высоким спросом пользовалась наша предыдущая архитектура Blackwell».

Выручка по игровому направлению показала рост на 30 % по сравнению с прошлым годом, и это хороший сигнал для видеокарт семейства Nvidia Blackwell, отзывы о которых в начале года были неоднозначными. Инвесторов же Дженсен Хуанг призвал не паниковать: «О пузыре ИИ говорят много. С нашей точки зрения наблюдается нечто совершенно иное». Nvidia много лет предупреждала, что ИИ изменит всё, и сейчас эта технология достигла переломного момента, считает глава компании: «Революционным станет переход к агентному и физическому ИИ». Под последним понимается робототехника с ИИ.