Игровые видеокарты скукожились до 7,5 % бизнеса Nvidia — ИИ-чипы разогнали выручку до $57 млрд

Отчётность Nvidia за минувший фискальный квартал смогла порадовать тех инвесторов, которые ждали косвенных подтверждений сохранения высокого спроса компоненты для инфраструктуры ИИ. По итогам прошлого квартала выручка компании составила рекордные $57 млрд, увеличившись в годовом сравнении на 62 %, а последовательно сразу на 22 % или $10 млрд.

Источник изображений: Nvidia

Источник изображений: Nvidia

Как отметила на мероприятии финансовый директор Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress), компания рассчитывает выручить от реализации ускорителей семейств Blackwell и Rubin в размере $500 млрд за период с начала текущего года до конца 2026 календарного года. Спрос на компоненты для инфраструктуры ИИ продолжает превышать собственные ожидания Nvidia, по словам Колетт Кресс. Уже эксплуатируемые в составе облачных систем ускорители поколений Ampere, Hopper и Blackwell полностью загружены вычислениями.

В серверном сегменте выручка Nvidia в прошлом квартале выросла на 66 % в годовом сравнении до рекордных $51,2 млрд. Направление сетевых решений увеличило выручку сразу на 162 % до $8,2 млрд, что позволяет профильному бизнесу считаться крупнейшим в мире. В структуре ускорителей Blackwell произошло важное изменение: более современные GB300 начали доминировать над GB200 и формировать до двух третей всей выручки в семействе. Даже в условиях весьма серьёзных геополитических противоречий между Китаем и США компании удалось выручить за квартал на китайском рынке $50 млн от реализации ускорителей H20, хотя в конце прошлого квартала Nvidia не хотела публиковать подобную статистику в целом. Так или иначе, руководство компании утверждает, что продажи H20 не оказали существенного влияния на итоги квартала.

Игровой сегмент показал рост выручки на 30 % в годовом сравнении до $4,3 млрд (всего 7,5 % от всей выручки), но последовательно она снизилась на 1 %. Такая коррекция, по словам финансового директора Nvidia, обусловлена выходом складских запасов на более близкий к норме уровень в ожидании сезона предпраздничных распродаж. В годовом сравнении игровая выручка выросла преимущественно за счёт высокой популярности семейства Blackwell.

В сфере профессиональных решений для визуализации семейство Blackwell также показало себя с лучшей стороны, способствуя росту выручки на 56 % год к году до $760 млн, но в этом контексте упоминается и положительное влияние DGX Spark. Выручка Nvidia в автомобильном сегменте ограничилась $592 млн, но она выросла на 32 % в годовом сравнении и на 1 % последовательно. Наконец, сегмент OEM-решений и прочих источников дохода позволил Nvidia увеличить выручку на 79 % до $174 млн в годовом сравнении, хотя последовательный рост тоже ограничился 1 %.

В общей сложности, вычислительные и сетевые решения увеличили квартальную выручку Nvidia на 64 % до $50,9 млрд, тогда как на долю графических решений как таковых осталось только $6,1 млрд выручки. Тем не менее, и она в годовом сравнении увеличилась на 51 %. Руководство компании считает, что ежегодно в мире будет тратиться от $3 до $4 трлн на создание инфраструктуры для ИИ.

В части сроков анонса новых ускорителей с архитектурой Rubin финансовый директор Nvidia повторила, что они выйдут во второй половине 2026 года. Платформа Vera Rubin, сформированная из 7 чипов, способна обеспечить кратное увеличение быстродействия по сравнению с Blackwell.

В текущем квартале Nvidia рассчитывает выручить около $65 млрд, это подразумевает последовательный рост выручки на 14 %, во многом обусловленный высоким спросом на компоненты с архитектурой Blackwell. Если в прошлом квартале норма выручки компании составила 73,4 %, то в текущем она расположится в районе 74,8 %. В следующем году расходы компании вырастут, но Nvidia постарается поддерживать норму прибыли на уровне 74–76 %, по словам Кресс. На получение значимой выручки в Китае компания в текущем квартале тоже не рассчитывает.

Источник:

nvidia, blackwell, rubin, финансы, аналитика
