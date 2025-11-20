Сегодня 20 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Амбициозный боевик Peter Jackson's King ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Амбициозный боевик Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie в честь 20-летия получил масштабный фанатский патч

На днях выпущенному Ubisoft боевику Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie по мотивам фильма «Кинг-Конг» исполнилось 20 лет. Во французском издательстве об игре давно забыли, а фанаты помнят до сих пор.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Как подметил портал PC Gamer, моддер Sergey P. в честь юбилея Peter Jackson's King Kong подготовил крупное обновление своего мода King Kong Widescreen Fix для игры, вышедшего ещё в 2016 году.

Новая версия включает разблокировку всех разрешений, настройку поля зрения, безрамочный режим, поддержку необработанных данных от мыши, опции ограничения кадровой частоты для избежания багов и отключения размытия изображения.

Скриншот игры с модом Sergey P.

Скриншот игры с модом Sergey P.

Кроме того, Sergey P. исправил проблемы с соотношением сторон, интерфейсом, полем зрения, заставочными роликами и поддержкой геймпада, а также постоянную тряску камеры на некоторых уровнях.

Скачать обновлённую версию King Kong Widescreen Fix от Sergey P. можно с GitHub и сайта проекта FusionFix. Модификация имеет совместимость с игрой в изданиях Signature Edition и Gamer's Edition.

Скриншот игры с модом Sergey P.

Несмотря на статус игры по лицензии, Peter Jackson's King Kong была тепло принята критиками и пользователями

С легальным доступом к игре сейчас наблюдаются проблемы. В отличие от Splinter Cell: Pandora Tomorrow, Peter Jackson's King Kong даже спустя 20 лет нельзя купить ни в Steam, ни даже цифровом магазине самой Ubisoft.

Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie дебютировала 17 ноября 2005 года на PC, PS2, Xbox и GameCube, а впоследствии была портирована на Xbox 360 и портативные консоли. Продажи игры превышают 4,5 млн копий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Авторы амбициозного мультиплеерного мода для Bully отказались от платного раннего доступа — новые детали и геймплей Bully Online
Новый регион, 60 часов геймплея и нелинейный сюжет: спустя 11 лет для Skyrim вышел сюжетный мод Lordbound размером с официальный аддон
Грандиозный мод Fallout: London для Fallout 4 получил большое бесплатное дополнение с 30 новыми квестами и блэкджеком
CD Projekt Red привлекла к работе над Cyberpunk 2 бывшего нарративного руководителя BioShock 4
Разрушительный шутер The Finals от авторов нашумевшей ARC Raiders нельзя будет запустить на PS4 с марта будущего года
Супергеройская комедия Dispatch от ведущих разработчиков The Wolf Among Us достигла нешуточного успеха — два миллиона проданных копий за месяц
Теги: peter jackson's king kong: the official game of the movie, ubisoft, экшен
peter jackson's king kong: the official game of the movie, ubisoft, экшен
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ровер Perseverance нашёл на Марсе камень, которого там не должно было быть
Смартфоны Poco F7 и Poco X7 Pro сочетают яркий дизайн с высокой производительностью
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине
Новейший китайский детектор нейтрино JUNO за два месяца опередил мировую науку на 50 лет
Финский инженер построил 11-метровую яхту с «бесконечным» запасом хода — в одиночку и за 200 дней
Амбициозный боевик Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie в честь 20-летия получил масштабный фанатский патч 16 мин.
Cloud.ru запустил Evolution AI Factory в коммерческую эксплуатацию по доступным ценам 19 мин.
Telegram получил большое обновление: прямые эфиры, регулярные сообщения и аукционы подарков 28 мин.
CD Projekt Red привлекла к работе над Cyberpunk 2 бывшего нарративного руководителя BioShock 4 2 ч.
Google представила ИИ-поисковик научных работ, но его подход к ранжированию вызывают вопросы 2 ч.
Разрушительный шутер The Finals от авторов нашумевшей ARC Raiders нельзя будет запустить на PS4 с марта будущего года 2 ч.
В YouTube встроили мессенджер для сообщений и видео, но доступен он не всем 4 ч.
Супергеройская комедия Dispatch от ведущих разработчиков The Wolf Among Us достигла нешуточного успеха — два миллиона проданных копий за месяц 5 ч.
Adobe стала владельцем основанного россиянами разработчика ПО Semrush — сумма сделки составила $1,9 млрд 7 ч.
Apple объявила финалистов премии App Store Awards 2025 7 ч.
США притормозили 100-% тарифы на чипы — опасаются взвинтить цены и обострить отношения с Китаем 6 мин.
Европейская фабрика TSMC всё ближе к запуску — монтаж оборудования для выпуска чипов в Дрездене начнётся в 2026 году 14 мин.
Лазеры запекают титановый порошок: Apple раскрыла детали 3D-печати корпусов Watch 30 мин.
Превосходный отчёт Nvidia вдохновил инвесторов — акции технологических компаний подорожали по всему миру 58 мин.
Белый дом уговаривает Конгресс США не убивать экспорт ИИ-чипов — иначе Китай создаст свои и догонит 2 ч.
Представлен самый мощный суперкомпьютер на Ближнем Востоке — 122,8-Пфлопс система Shaheen III 3 ч.
Nvidia признала, что сделка с OpenAI на $100 млрд ещё может сорваться 3 ч.
Nvidia распродала все ИИ-ускорители, но на подходе ещё больше Blackwell 3 ч.
Игровые видеокарты теперь приносят всего 7,5 % выручки Nvidia — ИИ-чипы разогнали доходы до $57 млрд 4 ч.
EDF и OpCore переделают закрытую французскую ТЭС в крупный ИИ ЦОД стоимостью €4 млрд 4 ч.