Амбициозный боевик Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie в честь 20-летия получил масштабный фанатский патч

На днях выпущенному Ubisoft боевику Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie по мотивам фильма «Кинг-Конг» исполнилось 20 лет. Во французском издательстве об игре давно забыли, а фанаты помнят до сих пор.

Как подметил портал PC Gamer, моддер Sergey P. в честь юбилея Peter Jackson's King Kong подготовил крупное обновление своего мода King Kong Widescreen Fix для игры, вышедшего ещё в 2016 году.

Новая версия включает разблокировку всех разрешений, настройку поля зрения, безрамочный режим, поддержку необработанных данных от мыши, опции ограничения кадровой частоты для избежания багов и отключения размытия изображения.

Кроме того, Sergey P. исправил проблемы с соотношением сторон, интерфейсом, полем зрения, заставочными роликами и поддержкой геймпада, а также постоянную тряску камеры на некоторых уровнях.

Скачать обновлённую версию King Kong Widescreen Fix от Sergey P. можно с GitHub и сайта проекта FusionFix. Модификация имеет совместимость с игрой в изданиях Signature Edition и Gamer's Edition.

С легальным доступом к игре сейчас наблюдаются проблемы. В отличие от Splinter Cell: Pandora Tomorrow, Peter Jackson's King Kong даже спустя 20 лет нельзя купить ни в Steam, ни даже цифровом магазине самой Ubisoft.

Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie дебютировала 17 ноября 2005 года на PC, PS2, Xbox и GameCube, а впоследствии была портирована на Xbox 360 и портативные консоли. Продажи игры превышают 4,5 млн копий.