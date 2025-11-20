Lenovo убеждена, что справится с взлетевшими ценами на память лучше конкурентов

Производители потребительской электроники начали предупреждать клиентов, что на фоне заметного роста цен на память и ряд других компонентов они не смогут придерживаться прежней ценовой политики в следующем году. Lenovo остаётся крупнейшим производителем ПК в мире, а потому выражает уверенность, что сможет сдерживать рост цен дольше и лучше остальных участников рынка.

Разговор об этом неизбежно зашёл на квартальной отчётной конференции Lenovo, как поясняет Nikkei Asian Review. В прошлом фискальном квартале чистая прибыль компании сократилась в годовом сравнении на 5 % до $340 млн. Выручка выросла на 15 % до рекордных $20,45 млрд, но норма прибыли сократилась на 0,3 процентных пункта до 15,4 % из-за снизившейся прибыльности на инфраструктурном направлении, которое включает и бизнес по производству серверов для ИИ.

«Поскольку внедрение ИИ ускоряется, дефицит поставок и высокая стоимость компонентов являются естественными последствиями растущего спроса», — пояснил генеральный директор компании Ян Юаньцин (Yang Yuanqing). По его мнению, Lenovo сможет лучше справляться с этой ситуацией, чем конкуренты, поскольку располагает рядом долгосрочных контрактов с поставщиками. Как правило, по их условиям поставщики компонентов не особо имеют возможность манипулировать ценами. Руководство Lenovo не сомневается, что компания сможет сохранить прибыльность бизнеса и при этом оставить цены на свою продукцию на конкурентоспособном уровне.

По мнению представителей компании, она сможет наращивать свою выручку более чем на 10 % на протяжении как минимум двух ближайших кварталов. Как они отмечают, с ростом цен на память Lenovo всегда удавалось успешно справляться в прошлом, и этот случай не должен стать исключением.