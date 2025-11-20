По данным аналитической компании Digital Budget за январь–октябрь 2025 года, десктопный трафик в России с наиболее популярных нейросетей на цитируемые ими сайты вырос более чем в девять раз, пишет «Коммерсантъ».

Лидирует по сгенерированному исходящему трафику с долей в 24 % инфраструктура для доступа к ИИ-моделям американской Perplexity. На втором месте — GigaChat от «Сбера» (20 %), третье место — у Deepseek (19,8 %). В пятёрку также вошли ChatGPT (18 %) и китайский Qwen (13 %). Эти нейросети в сумме сгенерировали 95 % исходящего трафика пользователей. Доля «Алисы» от «Яндекса» составила лишь 0,2 %.

В числе наиболее цитируемых нейросетями российских сайтов в Digital Budget назвали vc.ru, habr.com, ozon.ru, mail.ru и consultant.ru. Лидируют по количеству переходов из нейросетей ресурсы сайтов yandex.ru (доля органического трафика оценивается в 23 %), sber.ru (18 %) и google.com (17 %). Аналитики отметили, что в топ-20 цитируемых «Алисой» сайтов отсутствуют маркетплейсы и преобладают небольшие ресурсы.

В Digital Budget также уточнили, что доля «нейроблока» от «Алисы» в исследовании не учитывалась, поскольку нейросеть в поиске «Яндекса» является не просто чат-ботом, а интегрированной частью самой поисковой системы.

В «Яндексе» выразили несогласие с оценкой Digital Budget, хотя не стали раскрывать свои данные по исходящему трафику на цитируемые сайты. В компании отметили, что для корректного расчёта трафика необходимо учитывать каждый из сервисов, где работает «Алиса AI», добавив, что нейросеть в чате в 60 % ответов обращается к поиску «Яндекса», при этом в самом «Поиске» она не обладает собственным ранжированием. «Чтобы сайт мог попасть в число таких источников, ему нужно иметь хорошие позиции в органическом поиске», — сообщил представитель «Яндекса».

Участники рынка согласились с тем, что использование генеративных ответов для поиска информации является безусловным трендом, отметив, что есть «свои нюансы».

Глава Центра исследований и аналитики в «Ашманов и партнёры» Антон Тришин считает, что потеря органического трафика у части сайтов неизбежна, так как теряется необходимость переходить на них, чтобы получить ответ на запрос. Его мнение разделяет директор по продукту Servicepipe Михаил Хлебунов: «Дальнейшее развитие браузеров со встроенными ИИ-функциями приведёт к росту количества запросов от нейросетей и изменению общей картины трафика».

При этом у сайтов появляется возможность влиять на этот процесс через попадание бренда или нарративов в генеративные ответы, и важной метрикой становится не только клик, но и «показ» или видимость в генеративных ответах, говорит Антон Тришин. Он назвал основным вызовом для нового тренда контроль качества информации.

Гендиректор компании «А-Я эксперт» Роман Душкин объясняет большую долю GigaChat в общем сплите ИИ-чатов по сгенерированному исходящему трафику высоким качеством ответов и выдачи этой нейросети, особенно с использованием русскоязычных источников. К тому же, у GigaChat инфраструктура находится внутри страны, что служит гарантией отсутствия юридических и ИБ-рисков для коммерческих продуктов, отметил он. По мнению эксперта, малая доля «Алисы» объясняется низким качеством нейросети и плохой развитостью. Душкин предположил, что «Яндексу» вполне достаточно встроенной в браузер нейросети, поэтому развитием других её возможностей компания не занимается.