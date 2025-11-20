Сегодня 20 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ стал чаще ходить на российские сайты ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ИИ стал чаще ходить на российские сайты — поисковый трафик от нейросетей вырос в девять раз

По данным аналитической компании Digital Budget за январь–октябрь 2025 года, десктопный трафик в России с наиболее популярных нейросетей на цитируемые ими сайты вырос более чем в девять раз, пишет «Коммерсантъ».

Источник изображения: NordWood Themes/unsplash.com

Источник изображения: NordWood Themes/unsplash.com

Лидирует по сгенерированному исходящему трафику с долей в 24 % инфраструктура для доступа к ИИ-моделям американской Perplexity. На втором месте — GigaChat от «Сбера» (20 %), третье место — у Deepseek (19,8 %). В пятёрку также вошли ChatGPT (18 %) и китайский Qwen (13 %). Эти нейросети в сумме сгенерировали 95 % исходящего трафика пользователей. Доля «Алисы» от «Яндекса» составила лишь 0,2 %.

В числе наиболее цитируемых нейросетями российских сайтов в Digital Budget назвали vc.ru, habr.com, ozon.ru, mail.ru и consultant.ru. Лидируют по количеству переходов из нейросетей ресурсы сайтов yandex.ru (доля органического трафика оценивается в 23 %), sber.ru (18 %) и google.com (17 %). Аналитики отметили, что в топ-20 цитируемых «Алисой» сайтов отсутствуют маркетплейсы и преобладают небольшие ресурсы.

В Digital Budget также уточнили, что доля «нейроблока» от «Алисы» в исследовании не учитывалась, поскольку нейросеть в поиске «Яндекса» является не просто чат-ботом, а интегрированной частью самой поисковой системы.

В «Яндексе» выразили несогласие с оценкой Digital Budget, хотя не стали раскрывать свои данные по исходящему трафику на цитируемые сайты. В компании отметили, что для корректного расчёта трафика необходимо учитывать каждый из сервисов, где работает «Алиса AI», добавив, что нейросеть в чате в 60 % ответов обращается к поиску «Яндекса», при этом в самом «Поиске» она не обладает собственным ранжированием. «Чтобы сайт мог попасть в число таких источников, ему нужно иметь хорошие позиции в органическом поиске», — сообщил представитель «Яндекса».

Участники рынка согласились с тем, что использование генеративных ответов для поиска информации является безусловным трендом, отметив, что есть «свои нюансы».

Глава Центра исследований и аналитики в «Ашманов и партнёры» Антон Тришин считает, что потеря органического трафика у части сайтов неизбежна, так как теряется необходимость переходить на них, чтобы получить ответ на запрос. Его мнение разделяет директор по продукту Servicepipe Михаил Хлебунов: «Дальнейшее развитие браузеров со встроенными ИИ-функциями приведёт к росту количества запросов от нейросетей и изменению общей картины трафика».

При этом у сайтов появляется возможность влиять на этот процесс через попадание бренда или нарративов в генеративные ответы, и важной метрикой становится не только клик, но и «показ» или видимость в генеративных ответах, говорит Антон Тришин. Он назвал основным вызовом для нового тренда контроль качества информации.

Гендиректор компании «А-Я эксперт» Роман Душкин объясняет большую долю GigaChat в общем сплите ИИ-чатов по сгенерированному исходящему трафику высоким качеством ответов и выдачи этой нейросети, особенно с использованием русскоязычных источников. К тому же, у GigaChat инфраструктура находится внутри страны, что служит гарантией отсутствия юридических и ИБ-рисков для коммерческих продуктов, отметил он. По мнению эксперта, малая доля «Алисы» объясняется низким качеством нейросети и плохой развитостью. Душкин предположил, что «Яндексу» вполне достаточно встроенной в браузер нейросети, поэтому развитием других её возможностей компания не занимается.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google представила ИИ-поисковик научных работ, но его подход к ранжированию вызывают вопросы
Белый дом уговаривает Конгресс США не убивать экспорт ИИ-чипов — иначе Китай создаст свои и догонит
Nvidia распродала все ИИ-ускорители, но на подходе ещё больше Blackwell
Cloud.ru запустил Evolution AI Factory в коммерческую эксплуатацию по доступным ценам
В YouTube встроили мессенджер для сообщений и видео, но доступен он не всем
В Центробанке не ждут, что россияне массово перейдут на цифровой рубль
Теги: ии, нейросеть, трафик, россия
ии, нейросеть, трафик, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ровер Perseverance нашёл на Марсе камень, которого там не должно было быть
Новейший китайский детектор нейтрино JUNO за два месяца опередил мировую науку на 50 лет
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине
Анонсирована постапокалиптическая тактическая стратегия Shardpunk 2 с элементами XCOM и Darkest Dungeon — первый трейлер и подробности
Супергеройская комедия Dispatch от ведущих разработчиков The Wolf Among Us достигла нешуточного успеха — два миллиона проданных копий за месяц
Nvidia латает последствия октябрьского апдейта Windows 11 — драйвер GeForce Hotfix 581.94 уберёт просадки FPS 8 мин.
VK похвалилась ростом выручки на 10 % — наибольший рост показали «VK Видео» и «VK Клипы» 12 мин.
ИИ стал чаще ходить на российские сайты — поисковый трафик от нейросетей вырос в девять раз 60 мин.
Амбициозный боевик Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie в честь 20-летия получил масштабный фанатский патч 3 ч.
Cloud.ru запустил Evolution AI Factory в коммерческую эксплуатацию по доступным ценам 3 ч.
Telegram получил большое обновление: прямые эфиры, регулярные сообщения и аукционы подарков 3 ч.
CD Projekt Red привлекла к работе над Cyberpunk 2 бывшего нарративного руководителя BioShock 4 4 ч.
Google представила ИИ-поисковик научных работ, но его подход к ранжированию вызывают вопросы 4 ч.
Разрушительный шутер The Finals от авторов нашумевшей ARC Raiders нельзя будет запустить на PS4 с марта будущего года 5 ч.
В YouTube встроили мессенджер для сообщений и видео, но доступен он не всем 6 ч.
PCIe 5.0, 14,5 Гбайт/с, до 30,72 Тбайт: Phison представила TLC SSD серий Pascari X201 и D201 53 мин.
UBTech удесятерит выпуск гуманоидных роботов в 2026-м — и хочет снизить их себестоимость до $20 000 54 мин.
Lenovo убеждена, что справится с взлетевшими ценами на память лучше конкурентов 2 ч.
Люди полетят как птицы: навигацию без GPS по магнитному полю Земли поможет освоить квантовый компас 2 ч.
xAI, Humain и NVIDIA построят крупный ИИ ЦОД в Саудовской Аравии 3 ч.
AMD, Cisco и Humain развернут ИИ-инфраструктуру на 1 ГВт — первые 100 МВт с Instinct MI450 появятся в Саудовской Аравии 3 ч.
«Закон Мура» хоронят десятилетиями — ASML уверена, что он продержится ещё 15 лет 3 ч.
США притормозили 100-% тарифы на чипы — опасаются взвинтить цены и обострить отношения с Китаем 3 ч.
Европейская фабрика TSMC всё ближе к запуску — монтаж оборудования для выпуска чипов в Дрездене начнётся в 2026 году 3 ч.
Лазеры запекают титановый порошок: Apple раскрыла детали 3D-печати корпусов Watch 3 ч.