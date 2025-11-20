Nvidia латает последствия октябрьского апдейта Windows 11 — драйвер GeForce Hotfix 581.94 уберёт просадки FPS

Компания Nvidia выпустила заплату GeForce Hotfix Display Driver 581.94 для драйвера Game Ready Driver 581.80. Она призвана исправить проблемы снижения производительности в некоторых играх после установки октябрьского обновления Windows 11 (KB5066835). Заплату можно скачать с официального сайта Nvidia.

Nvidia поясняет, что GeForce Hotfix Display Driver 581.94 предназначен для решения одной проблемы: некоторые игры демонстрируют более низкую производительность после установки последнего накопительного обновления Windows 11.

Заплатка GeForce Hotfix 581.94 не предлагает поддержку новых игр и не добавляет каких-либо новых функций поверх драйвера версии 581.80. Nvidia рекомендует установить заплатку только тем, кто уже успел установить октябрьское накопительное обновление для Windows 11 и после этого столкнулся со снижением производительности в своих играх. Все остальные могут подождать интеграции этого исправления в состав стабильных версий драйверов (WHQL) Nvidia Game Ready или Studio.

Тем пользователям Windows 11, кто столкнулся с другими ошибками после установки обновления KB5066835, такими как сбои в среде восстановления Windows (WinRE), следует установить отдельное экстренное обновление от Microsoft, направленное на решение этих проблем.