Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana и Europa Universalis V

Компания Nvidia выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 581.80 WHQL с поддержкой нескольких ещё не вышедших игр.
В драйвер была добавлена поддержка шутера Call of Duty: Black Ops 7, в котором реализовано масштабирование DLSS 4, а также стратегий Anno 117: Pax Romana и Europa Universalis V с технологией DLSS Super Resolution.
Список исправленных проблем:
- оптимизирована производительность в F1 25 с использованием генератора кадров DLSS;
- исправлены вылеты на системах с процессорами Core 2 Duo и Core 2 Quad в приложениях с поддержкой Vulkan.
Список известных проблем:
- текст в Counter-Strike 2 может быть слегка размытым при установке внутриигрового разрешения монитора ниже родного;
- мерцания света в Like a Dragon: Infinite Wealth после обновления драйвера на некоторых конфигурациях оборудования.
Скачать драйвер GeForce Game Ready 581.80 WHQL можно через приложение Nvidia App или с официального сайта Nvidia.
Источник: