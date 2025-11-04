Сегодня 04 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Драйверы Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Ca...
реклама
Новости Software

Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana и Europa Universalis V

Компания Nvidia выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 581.80 WHQL с поддержкой нескольких ещё не вышедших игр.

Источник изображения: Activision

Источник изображения: Activision

В драйвер была добавлена поддержка шутера Call of Duty: Black Ops 7, в котором реализовано масштабирование DLSS 4, а также стратегий Anno 117: Pax Romana и Europa Universalis V с технологией DLSS Super Resolution.

Список исправленных проблем:

  • оптимизирована производительность в F1 25 с использованием генератора кадров DLSS;
  • исправлены вылеты на системах с процессорами Core 2 Duo и Core 2 Quad в приложениях с поддержкой Vulkan.

Список известных проблем:

  • текст в Counter-Strike 2 может быть слегка размытым при установке внутриигрового разрешения монитора ниже родного;
  • мерцания света в Like a Dragon: Infinite Wealth после обновления драйвера на некоторых конфигурациях оборудования.

Скачать драйвер GeForce Game Ready 581.80 WHQL можно через приложение Nvidia App или с официального сайта Nvidia.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD выпустила драйвер с поддержкой Ryzen AI 5 330, Battlefield 6 и Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Видеокарты GeForce RTX заставили работать с Apple MacBook, но поиграть на них не выйдет
Activision показала «будущее сетевых сражений», но оценили его не все — геймплейный трейлер мультиплеера Call of Duty: Black Ops 7
AMD ещё раз заверила, что Radeon RX 5000 и RX 6000 продолжат получать игровые оптимизации
AMD опровергла слухи о прекращении поддержки Windows 10 в новых драйверах
AMD окончательно всех запутала: RDNA 2 всё же не лишится игровых оптимизаций, но это не точно
Теги: nvidia geforce, драйвер, видеокарты, call of duty: black ops 7
nvidia geforce, драйвер, видеокарты, call of duty: black ops 7
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.