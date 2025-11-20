Сегодня 20 ноября 2025
VK похвалилась ростом выручки на 10 % — наибольший рост показали «VK Видео» и «VK Клипы»

Холдинг VK опубликовал финансовый отчёт по итогам первых трёх кварталов (9 месяцев) 2025 года. Компания сообщила, что за отчётный период выручка компании выросла на 10 % по сравнению с первыми тремя кварталами 2024 года — до 111,3 млрд руб. Правда, такой прирост обусловлен тем, что компания пересмотрела прошлогодние показатели — в ноябре 2024 года сообщалось о выручке в 109,6 млрд рублей.

Источник изображения: ilgmyzin / unsplash.com

Скорректированный показатель EBITDA составил 15,5 млрд руб. (был 0,2 млрд руб.); рентабельность по этому показателю — 14 %. Положительная рентабельность по скорректированному EBITDA зафиксирована по всем операционным сегментам VK. По итогам всего 2025 года прогноз по скорректированному EBITDA сохранён на уровне более 20 млрд руб. Достигнутые результаты соответствуют ожиданиям аналитиков — они были 111,1 млрд руб. по выручке и 15,5 млрд руб. по скорректированному EBITDA.

Источник изображения: vk.company

Выручка от видеорекламы VK выросла на 69 % год к году и составила 3,7 млрд руб.; онлайн-реклама в сегментах малого и среднего бизнеса показала годовой рост на 12 % до 26,6 млрд руб. На 6 % выросла выручка по важнейшему для компании сегменту «Социальные платформы и медиаконтент» — она составила 77 млрд руб. Этого результата удалось достичь благодаря росту выручки от «ВКонтакте» на 10 %, увеличению в 3,2 раза совокупного времени просмотра на «VK Видео», росту на 51 % среднесуточного просмотра «VK Клипов», увеличению средней месячной аудитории «VK Знакомств» на 31 % и базы подписчиков «VK Музыки» на 13 %.

В сегменте «Образовательные технологии» доходы выросли на 20 % и составили 5,4 млрд руб. Этого удалось достичь за счёт устойчивого спроса на образовательные курсы для детей, расширения форматов занятий онлайн, а также синергетического эффекта от объединения платформ «Учи.ру» и «Тетрика». На 39 % выросла выручка сегмента «Технологии для бизнеса» (VK Tech) — она составила 10,7 млрд руб. Здесь факторами роста стали бизнес-приложения, чья выручка увеличилась на 95 %; и рабочие сервисы VK WorkSpace, которые принесли на 63 % больше денег, чем годом ранее. Сегмент «Экосистемные сервисы и прочие направления» показал рост на 21 % до 20,4 млрд руб. Доходы RuStore увеличились в 3,9 раза; «Облака Mail» — на 89 %; Yclients — на 33 %.

Теги: vk, вконтакте, отчёт, финансы
