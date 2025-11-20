Капитализация криптовалютного рынка рухнула на триллион долларов из-за падения биткоина

Накануне биткоин скатился к самой низкой цене за последние семь месяцев, обозначив тем самым более чем триллионный обвал в мире цифровых активов, пишет Bloomberg. На горизонте — минимум за весь 2025 год.

На торгах в Нью-Йорке крупнейшая в мире криптовалюта просела до $88 522, что отрицательно сказалось на крупных и мелких инвесторах. Цены на цифровые активы несколько поднялись после публикации финансового отчёта Nvidia с сильным прогнозом выручки — он помог развеять опасения, что мировой рост расходов на ИИ может замедлиться. Следующие психологические отметки для биткоина находятся на значениях $85 000 и $80 000, а дальше — только минимальная котировка за весь 2025 год. Стоимости в $77 424 крупнейшая криптовалюта достигла в апреле, когда был актуальным вопрос пошлин. Максимального значения мировая капитализация криптовалют достигла 6 октября — оно составило $4,3 трлн; сейчас этот показатель колеблется около $3,2 трлн.

Хрупкость рынка криптовалют стала очевидной 10 октября, когда сработал механизм принудительных ликвидаций, и были проданы заёмные криптовалютные позиции на сумму более $19 млрд — это спровоцировало цепную реакцию с маржин-коллами, оттоком средств с биржевых торгов и снижением интереса у новых покупателей. В октябре биткоин поднимался выше отметки $126 000 — этого показателя он достиг из-за снижения процентной ставки ФРС США, в результате чего институциональные инвесторы стали закупаться рискованными активами, в том числе криптовалютой. Энергия обоих эффектов исчерпалась, но игроки на повышение успели на них заработать — зато компании, которые держат значительную часть капитала в цифровых активах, остались в проигрыше.

Тем временем криптовалюта Ethereum опустилась ниже $3000. В первой половине года вторая по величине криптовалюта отставала от биткоина, но в августе поднялась почти до $5000, ненадолго преодолев исторический максимум от 2021 года. К настоящему моменту Ethereum лишился всех своих достижений.