Воксельный вестерн Erosion отправит игроков в мир, где за смерть нужно расплачиваться годами, а покорить Дикий Запад можно с армией кошек

Разработчики метроидвании The Last Case of Benedict Fox из польской студии Plot Twist при поддержке издательства Lyrical Games анонсировали новую игру — изометрический роглайк-вестерн с открытым миром Erosion.

События Erosion развернутся на воксельном постапокалиптическом Диком Западе. По сюжету деспот похищает маленькую дочь главного героя и уносит её в таинственный живой Столп, внутри которого искажается само время.

Игрокам предстоит спуститься в глубины Столпа и пробиться через безумные и полностью разрушаемые подземелья, чтобы спасти дочь или потерять её окончательно (если достаточно задержаться). Анонсирующий трейлер прилагается.

Дело в том, что с каждой гибелью героя его дочь взрослеет/стареет на десять лет. Принятые ранее игроком решения отзываются через года, влияя на жителей, группировки и целые регионы мира.

Впрочем, гнаться сломя голову за ребёнком необязательно: можно вступить в секту, угнать «классную тачку», проиграть деньги в Аль Казино, заняться песочной рыбалкой и охотой за головами, участвовать в дуэлях или разъезжать по соляным равнинам.

Скриншоты

Обещают стремительную боевую систему, почти безграничные возможности развития персонажа (армия кошек, орбитальные турели, клонирование), десятки видов оружия (от ритуальных луков до легендарного чёрного петуха) и перевод на русский.

Ранний доступ Erosion стартует следующей весной в Steam, Microsoft Store и подписке Game Pass, а полноценный релиз ожидается до конца 2026 года в версиях для PC, PS5, Xbox Series X и S.