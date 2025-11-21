Глава AMD заявила, что недальновидно бояться ИИ-пузыря: «недовложиться сейчас опаснее, чем потратить лишнего»

AMD хоть и сложно назвать главным выгодоприобретателем бума искусственного интеллекта, отрицать положительное влияние этой тенденции на бизнес компании тоже сложно. Генеральный директор Лиза Су (Lisa Su), по примеру своего коллеги из Nvidia, также не опасается так называемого «ИИ-пузыря», считая всех сторонников соответствующей идеи «недальновидными».

Издание The Wall Street Journal деятельности AMD в сфере инфраструктуры ИИ посвятило довольно объёмную публикацию, сочетающую цитаты из недавних заявлений Лизы Су на конференции для инвесторов и фрагменты её интервью. По данным источника, ещё в конце 2022 года на собрании совета директоров глава компании объявила о своих намерениях использовать возможности, предоставляемые рынком искусственного интеллекта, для радикальной трансформации бизнеса компании. Капитализация AMD за это время увеличилась почти в четыре раза до $335 млрд, хотя и не может сравниться с кратно более дорогой Nvidia.

Помимо заключённой сделки с OpenAI, руководство AMD рассматривает и другие возможности формирования партнёрских отношений с участниками рынка ИИ, а также заинтересованными инвесторами. AMD будет принимать участие в развитии проекта в Саудовской Аравии вместе с Cisco Systems. Компания ведёт переговоры и с другими партнёрами, которые смогут сформировать договорённости, сопоставимые по масштабу со сделкой с OpenAI.

По мнению Лизы Су, техногиганты постигли только малую часть тех преимуществ, которые даёт ИИ, а лучшую награду в жизни получают те люди, которые делают смелые ставки. «Я не беспокоюсь по поводу ИИ-пузыря. Я считаю, что те, кто так думает, слишком недальновидны. Они не до конца осознают силу технологий», — заявила глава AMD. Она считает, что сейчас не лучшее время для проявления излишней осторожности в сфере выбора целей для инвестиций. «На мой взгляд, недоинвестировать сейчас гораздо опаснее, чем потратить лишнего», — подчеркнула Лиза Су. Ёмкость рынка ИИ к концу десятилетия, по её словам, достигнет $1 трлн.

Сейчас доля AMD на рынке компонентов для инфраструктуры ИИ оценивается в 5–6 %, но сама Лиза Су считает, что профильная выручка компании будет расти на 80 % в год, и соответствующая доля на рынке вырастет до двухзначных величин в процентах на горизонте ближайших трёх или пяти лет. Соперничать с Nvidia в сфере обучения языковых моделей для AMD крайне трудно, как призналась Лиза Су, но она надеется, что с учётом перехода на так называемый инференс ситуация повернётся в пользу её компании. Клиенты и сейчас охотно покупают ускорители AMD. Во-первых, они в среднем на 20 % дешевле предложений Nvidia. Во-вторых, продукции последней в условиях ажиотажного спроса на всех желающих не хватает.

Хотя об этом реже говорится в прессе, Лиза Су прилагает немало усилий для лоббирования интересов своей компании на высшем политическом уровне в США, поскольку экспортные ограничения тоже вредят её бизнесу в Китае, как и в случае с Nvidia. Подобно основателю последней из компаний Дженсену Хуангу (Jensen Huang), Лиза Су считает, что ограничения на поставку американских ускорителей в Китай только дадут местным компаниям типа Huawei больше возможностей для создания собственных решений и прогресса, который американские власти уже не в состоянии будут контролировать. На этой неделе отраслевая ассоциация SIA назначила Лизу Су своим новым председателем.