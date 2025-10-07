Сегодня 07 октября 2025
OpenAI в рамках сделки с AMD будет не только покупать ускорители Instinct, но и арендовать их

Уже после того, как было объявлено о сделке между Nvidia и OpenAI на $100 млрд, стало известно, что последняя возьмёт у первой необходимые ускорители вычислений в лизинг, а не будет выкупать их полностью. По данным Financial Times, условия сделки OpenAI с AMD тоже допускают подобную форму сотрудничества, но часть ускорителей Instinct всё же будет куплена.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Подробные условия сделки не раскрываются, но в её рамках OpenAI получила право приобрести 160 млн акций AMD в несколько этапов по цене $0,01 за штуку, хотя наличие подобной возможности будет определяться рядом факторов. Например, на момент покупки курс акций AMD должен будет находиться на оговорённом заранее уровне, а сама OpenAI должна будет закупить или арендовать у AMD определённое количество ускорителей Instinct. В общей сложности, если OpenAI удастся воспользоваться правом покупки акций AMD в полной мере, ей достанется около 10 % акций последней. Текущая капитализация AMD составляет почти $270 млрд.

На этих новостях курс акций AMD вчера вырос более чем на 24 %, а представители Jefferies подняли прогноз до $300 за акцию при текущем значении около $204. Финансовый директор AMD Джин Ху (Jean Hu) вчера заявила, что для компании сделка с OpenAI открывает возможности получения десятков миллиардов долларов дополнительной выручки. Представители Jefferies считают, что за ближайшие четыре года AMD сможет выручить не менее $100 млрд не только в рамках сделки с OpenAI, но и во взаимодействии с другими клиентами. Кроме того, растущая популярность центральных процессоров EPYC в ближайшее время позволит AMD увеличить свою долю в профильном сегменте рынка на пять процентных пунктов.

Если сотрудничество с AMD подразумевает строительство центров обработки данных общей мощностью до 6 ГВт, то в союзе с Nvidia компания OpenAI собирается ввести в строй не менее 10 ГВт вычислительных мощностей. По словам руководства OpenAI, один гигаватт вычислительных мощностей обходится компании в среднем в $50 млрд капитальных затрат, две трети этой суммы обычно расходуются на закупку ускорителей и создание сопутствующей инфраструктуры. Легко оценить, что выгода AMD в рамках проекта с OpenAI может измеряться сотнями миллиардов долларов США. Правда, если учесть, что часть мощностей OpenAI будет арендовать через облачных провайдеров, которым AMD предоставит свои ускорители, не весь объём продукции AMD будет направляться напрямую OpenAI.

Добавим, что OpenAI одновременно собирается привлечь и прочих партнёров типа Oracle и SoftBank к строительству в США вычислительной инфраструктуры мощностью до 7 ГВт, поэтому в общей сложности она претендует на введение в строй до 23 ГВт профильной инфраструктуры при уровне капитальных затрат около $1 трлн. Не все эти средства будут направлены на реализацию проектов самой OpenAI, компания рассчитывает и на своих партнёров в части финансирования данных планов. Сама она успела привлечь до $60 млрд, но её годовая выручка пока приближается лишь к $13 млрд, поэтому бизнес стартапа ещё долго будет оставаться убыточным. Сделка с Nvidia полезна OpenAI ещё и тем, что под гарантии первой из компаний вторая может получать кредиты в банках на более выгодных условиях, как отмечает Financial Times.

Источники:

Теги: amd, openai, nvidia, сделка, финансы
