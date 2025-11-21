Испанский суд оштрафовал Meta✴ на €479 млн — деньги достанутся местным медиакомпаниям

На этой неделе суд Испании постановил, что американская компания Meta✴ Platforms, являющаяся владельцем соцсети Facebook✴, должна выплатить €479 млн ($552 млн) местным цифровым СМИ за недобросовестную конкуренцию и нарушение правил защиты данных Евросоюза. Компания может обжаловать это решение суда.

Мадридский суд объявил, что Meta✴ должна выплатить компенсацию 87 цифровым издателям и новостным агентствам за использование персональных данных пользователей для показа таргетированной рекламы в Facebook✴ и Instagram✴. Суд посчитал, что американская компания получила «существенное конкурентное преимущество» на рынке онлайн-рекламы Испании за счёт незаконной обработки пользовательских данных.

Meta✴ выразила несогласие с таким решением суда. «Это безосновательное утверждение, в котором отсутствуют какие-либо доказательства предполагаемого вреда и которое умышленно игнорирует принцип работы индустрии онлайн-рекламы. Meta✴ соблюдает все действующие законы и предоставляет пользователям чёткий выбор, а также обеспечивает прозрачность информации и доступ к ряду инструментов для контроля своего опыта взаимодействия с нашими сервисами», — заявил представитель Meta✴.

Суд постановил, что Meta✴ нарушила Общий регламент по защите данных (GDPR) Евросоюза, а следовательно, и антимонопольный закон Испании. Иск испанских издателей в основном касался изменений правовой базы Meta✴ в отношении обработки персональных данных после вступления в силу GDPR в мае 2018 года. По данным суда, изменение политики Meta✴ позволило компании в течение пяти лет заработать €5,3 млрд на рекламе.

Аналогичный иск в отношении Meta✴ в настоящее время находится на рассмотрении во Франции. Решение испанского суда может быть обжаловано, что Meta✴, вероятно, и сделает в ближайшее время.