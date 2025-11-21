Сегодня 21 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Испанский суд оштрафовал M**a на €479 мл...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Испанский суд оштрафовал Meta✴ на €479 млн — деньги достанутся местным медиакомпаниям

На этой неделе суд Испании постановил, что американская компания Meta Platforms, являющаяся владельцем соцсети Facebook, должна выплатить €479 млн ($552 млн) местным цифровым СМИ за недобросовестную конкуренцию и нарушение правил защиты данных Евросоюза. Компания может обжаловать это решение суда.

Источник изображения: Grok

Источник изображения: Grok

Мадридский суд объявил, что Meta должна выплатить компенсацию 87 цифровым издателям и новостным агентствам за использование персональных данных пользователей для показа таргетированной рекламы в Facebook и Instagram. Суд посчитал, что американская компания получила «существенное конкурентное преимущество» на рынке онлайн-рекламы Испании за счёт незаконной обработки пользовательских данных.

Meta выразила несогласие с таким решением суда. «Это безосновательное утверждение, в котором отсутствуют какие-либо доказательства предполагаемого вреда и которое умышленно игнорирует принцип работы индустрии онлайн-рекламы. Meta соблюдает все действующие законы и предоставляет пользователям чёткий выбор, а также обеспечивает прозрачность информации и доступ к ряду инструментов для контроля своего опыта взаимодействия с нашими сервисами», — заявил представитель Meta.

Суд постановил, что Meta нарушила Общий регламент по защите данных (GDPR) Евросоюза, а следовательно, и антимонопольный закон Испании. Иск испанских издателей в основном касался изменений правовой базы Meta в отношении обработки персональных данных после вступления в силу GDPR в мае 2018 года. По данным суда, изменение политики Meta позволило компании в течение пяти лет заработать 5,3 млрд на рекламе.

Аналогичный иск в отношении Meta в настоящее время находится на рассмотрении во Франции. Решение испанского суда может быть обжаловано, что Meta, вероятно, и сделает в ближайшее время.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Кризис в Красном море повлиял на проекты интернет-кабелей Google и Meta✴
Самый протяжённый в мире подводный интернет-кабель Meta✴ 2Africa охватил треть населения Земли
Meta✴ увернулась от принудительного разделения — суд не признал Instagram✴ и WhatsApp источником монополии
Pornhub потерял 80 % трафика и потребовал изменить подход к проверке возраста в интернете
Капитализация криптовалютного рынка рухнула на триллион долларов из-за падения биткоина
ИИ стал чаще ходить на российские сайты — поисковый трафик от нейросетей вырос в девять раз
Теги: me, судебные разбирательства, онлайн-реклама
me, судебные разбирательства, онлайн-реклама
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России подорожает вся техника и электроника: Госдума приняла закон о технологическом сборе
Новейший китайский детектор нейтрино JUNO за два месяца опередил мировую науку на 50 лет
После 10 месяцев работы на конвейере BMW у человекоподобных роботов Figure 02 начали отваливаться руки
В Steam и на консолях без предупреждения вышел беспощадный хоррор на выживание Total Chaos от автора Turbo Overkill
Первая за 10 лет новая Carmageddon оказалась роглайтом — тизер-трейлер Carmageddon: Rogue Shift
Воксельный вестерн Erosion отправит игроков в мир, где за смерть нужно расплачиваться годами, а покорить Дикий Запад можно с армией кошек 45 мин.
Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для Android 3 ч.
Отечественная ОС «Аврора» получила большое обновление дизайна 3 ч.
«Сбер» представил ИИ-модели Kandinsky 5.0 для генерации картинок и видео в HD 4 ч.
Owlcat рассказала о проработке космоса в The Expanse: Osiris Reborn — новый геймплей научно-фантастического ролевого боевика в духе Mass Effect 4 ч.
Создатели Vampire Survivors анонсировали безумный карточный роглайк Vampire Crawlers с «турбопошаговыми боями» и настоящими стенами 6 ч.
Google поселила Gemini в автомобили — ИИ-помощник стал доступен в Android Auto 7 ч.
OpenAI запустила групповые чаты в ChatGPT для пользователей по всему миру 10 ч.
Android научился отправлять файлы прямо на iPhone через AirDrop — но функция пока доступна не всем 10 ч.
Google выпустила Nano Banana Pro — «ИИ-фотошоп», который делает 4K-картинки, правит детали и даже меняет освещение 17 ч.
Глава AMD заявила, что недальновидно бояться ИИ-пузыря: «недовложиться сейчас опаснее, чем потратить лишнего» 2 мин.
Google и Turkcell объединились для создания в Турции облачного региона и постройки первого ЦОД гиперскейл-класса 4 мин.
«Сбер» представил «Грина» — человекоподобного робота на базе «ГигаЧата» 16 мин.
Осколки зелёного болида, замеченного в небе Москвы, выдали в нём крайне редкий для России тип метеоритов 17 мин.
AWS и Humain построят в Эр-Рияде кампус AI Zone, где развернут до 150 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA GB300 и Amazon Trainium 47 мин.
США одобрили экспорт передовых ИИ-чипов в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Армению 3 ч.
Nvidia на крючке: 61 % выручки компании теперь зависит от настроения четвёрки крупнейших клиентов 3 ч.
Назван самый популярный бренд смартфонов среди россиян — Xiaomi теперь только на втором месте 3 ч.
У Джеффа Безоса появится своя лунная ракета — лучше и дешевле варианта NASA для Artemis 3 ч.
«Это слухи и домыслы»: Тан отверг причастность Intel к воровству технологий TSMC 3 ч.