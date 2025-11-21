Анонсирован PUBG: Black Budget — эвакуационный шутер в духе Escape from Tarkov с элементами королевской битвы

Разработчики из PUBG Corporation совместно с южнокорейским издательством Krafton представили PUBG: Black Budget — тактический эвакуационный шутер от первого лица. У игры уже есть своя страница в Steam, а её закрытое тестирование на ПК пройдёт в декабре.
Действие PUBG: Black Budget развернётся на загадочном острове, застрявшем во временной петле. Остров постепенно разрушается под действием явления, известного как Аномалия. Игрок примерит на себя роль подрядчика — опытного профессионала, который был нанят для выполнения секретной операции по поиску артефактов.
Новинка сочетает в себе особенности эвакуационного шутера и королевской битвы. Здесь, как и в недавно вышедшей ARC Raiders, нужно будет участвовать в рейдах продолжительностью до 30 минут. В каждой такой вылазке обязательно найдётся место исследованиям и перестрелкам с последующей эвакуацией. Привычный набор активностей дополняет механика постоянно сокращающегося кольца доступной территории, за пределами которого не выжить.
изображения (4)
Та самая Аномалия будет постоянно уменьшать площадь активной зоны, создавая, как считают авторы, «напряжённые и непредсказуемые ситуации». В PUBG: Black Budget обещают реализовать динамические PvPvE-сражения с другими подрядчиками и населяющими остров опасными монстрами. И, конечно же, при неудачном завершении рейда все собранные предметы пользователя безвозвратно теряются.
Закрытое тестирование PUBG: Black Budget пройдёт в два этапа: с 12 по 14 декабря, а затем с 19 по 21 декабря. Подать заявку можно на странице в Steam. Разработчики планируют пригласить игроков на ПК из Азии, США и Европы. Даты релиза у проекта пока нет, в числе поддерживаемых языков заявлен русский.
Источники: