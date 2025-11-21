Анонсирован PUBG: Black Budget — эвакуационный шутер в духе Escape from Tarkov с элементами королевской битвы

Разработчики из PUBG Corporation совместно с южнокорейским издательством Krafton представили PUBG: Black Budget — тактический эвакуационный шутер от первого лица. У игры уже есть своя страница в Steam, а её закрытое тестирование на ПК пройдёт в декабре.

Действие PUBG: Black Budget развернётся на загадочном острове, застрявшем во временной петле. Остров постепенно разрушается под действием явления, известного как Аномалия. Игрок примерит на себя роль подрядчика — опытного профессионала, который был нанят для выполнения секретной операции по поиску артефактов.

Новинка сочетает в себе особенности эвакуационного шутера и королевской битвы. Здесь, как и в недавно вышедшей ARC Raiders, нужно будет участвовать в рейдах продолжительностью до 30 минут. В каждой такой вылазке обязательно найдётся место исследованиям и перестрелкам с последующей эвакуацией. Привычный набор активностей дополняет механика постоянно сокращающегося кольца доступной территории, за пределами которого не выжить.

PUBG: Black Budget

Та самая Аномалия будет постоянно уменьшать площадь активной зоны, создавая, как считают авторы, «напряжённые и непредсказуемые ситуации». В PUBG: Black Budget обещают реализовать динамические PvPvE-сражения с другими подрядчиками и населяющими остров опасными монстрами. И, конечно же, при неудачном завершении рейда все собранные предметы пользователя безвозвратно теряются.

Закрытое тестирование PUBG: Black Budget пройдёт в два этапа: с 12 по 14 декабря, а затем с 19 по 21 декабря. Подать заявку можно на странице в Steam. Разработчики планируют пригласить игроков на ПК из Азии, США и Европы. Даты релиза у проекта пока нет, в числе поддерживаемых языков заявлен русский.