Китайский робот AgiBot A2 без остановки прошёл 106 км, установив мировой рекорд Гиннеса

Гуманоидный робот A2 китайской робототехнической компании AgiBot прошёл без остановки 106 км, установив мировой рекорд Гиннесса. Поход начался 10 ноября от озера Цзиньцзи в Сучжоу, что в восточнокитайской провинции Цзянсу, и завершился 13 ноября у набережной Вайтань в Шанхае.

Источник изображения: AgiBot

Источник изображения: AgiBot

По данным AgiBot, во время этого испытания робот A2 преодолел 106,286 км. Согласно заявлению компании, на которое ссылается издание Global Times, A2 был назван рекордсменом в номинации «Самое длинное путешествие, пройденное гуманоидным роботом». Став первым гуманоидным роботом, завоевавшим указанный титул, A2 достиг результата без отключения питания благодаря системе аккумуляторов с возможностью горячей замены, которая обеспечивала его бесперебойную работу.

Ван Чуан (Wang Chuang), партнёр и старший вице-президент AgiBot, отметил, что целью похода через провинцию было желание продемонстрировать надёжность и стабильность технологий гуманоидных роботов. «Для многих людей пройти путь от Сучжоу до Шанхая за один раз сложно, но робот справился», — рассказал он.

По словам Чуана, это испытание продемонстрировало общую выносливость гуманоида A2, его надёжность и сбалансированное управление, а также показало его полную готовность к коммерческому использованию.

AgiBot A2 — это гуманоидный робот ростом 175 см и весом 55 кг. Он оснащён сенсорными функциями на базе искусственного интеллекта, которые позволяют ему обрабатывать текст, аудио- и визуальную информацию. Робот также может выполнять задачи, требующие мелкой моторики, например, вдевать нитку в иголку. Помимо A2, в портфолио AgiBot входят модель робота A2 Max и сервисные роботы A2-W, X1 и X1-W.

Поход робота AgiBot A2 проходил по городским дорогам, ландшафтным коридорам и многочисленным национальным и провинциальным автомагистралям. На своём пути ему приходилось двигаться по различным поверхностям, включая асфальт, плиточные тротуары, мосты, тактильные тротуарные плитки, склоны и участки с минимальным ночным освещением. В течение всего пути он соблюдал правила дорожного движения и в конечном итоге прибыл к шанхайской набережной Вайтань, сообщила компания. По итогу путешествия A2 оказался в хорошем состоянии, несмотря на более чем 100-километровый путь. Износ наблюдался, но в основном на резиновом слое подошв его роботизированных ног.

По словам Чуана, робот A2, использовавшийся в испытании, представляет собой обычный серийный коммерческий робот без каких-либо специальных настроек — он такой же, как и те, которые поставлялись клиентам. Робот использовал два GPS-модуля вместе с бортовыми лидарами и инфракрасными камерами глубины, что обеспечивало точную навигацию, необходимую в условиях изменяющейся освещённости и городской среды.

По завершении похода китайский робот кратко пообщался с журналистами, назвав путешествие «незабываемым опытом». В разговоре с репортёром информационного агентства «Синьхуа» робот «пошутил», что после прогулки ему нужна «новая пара обуви».

Вице-президент AgiBot также рассказал о других примечательных возможностях A2, отметив, что он поддерживает несколько языков, может распознавать лица, обладает автономным управлением и может предоставлять отчётность о задачах. Компания AgiBot произвела и поставила более 1000 коммерческих экземпляров A2 в 2025 году.

«Скачок от прошлогоднего робототехнического марафона к 100-километровому робототехническому марафону на этой неделе показывает, насколько быстро развивается робототехника в Китае», — заявил в четверг в интервью Global Times промышленный эксперт Лю Диндин (Liu Dingding).

Он также назвал это достижение важной вехой в повышении надёжности, выносливости, управляемости и адаптации роботов к окружающей среде. По его мнению, в ближайшем будущем роботы смогут сравниться с людьми или даже превзойти их в некоторых физических задачах.

гуманоидный робот, китай, agibot, рекорд гиннесса
