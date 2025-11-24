Россияне стали намного чаще покупать восстановленные смартфоны — продажи взлетели на 160 %

Российский ретейлер «М.Видео» зафиксировал значительный рост интереса со стороны покупателей к восстановленным смартфонам. За первые девять месяцев нынешнего года продажи таких устройств выросли на 160 % в количественном и на 140 % в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объяснить такую динамику можно тем, что при выборе восстановленных смартфонов покупатели имеют возможности приобрести актуальные и флагманские модели по значительно более выгодной цене, при этом сохраняя гарантию и уверенность в техническом состоянии устройства. В количественном выражении лидируют устройства Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei и realme. В денежном выражении ситуация выглядит схожим образом, лидируют Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei и Honor.

Статистика сервиса «М.Мастер», принимающего устройства в трейд-ин и в рамках услуги выкупа для дальнейшего восстановления, указывает на то, что наибольшим спросом в «М.Видео» в количественном выражении пользовались iPhone 11 с накопителем на 128 Гбайт, iPhone 13 на 128 Гбайт, iPhone 14 Pro Max на 256 Гбайт, iPhone 12 на 128 Гбайт и iPhone 14 на 128 Гбайт. В денежном выражении лидируют iPhone 14 Pro Max на 256 Гбайт и iPhone 15 Pro Max на 256 Гбайт. Статистика указывает на то, что восстановленные смартфоны являются востребованным товаром как в массовом, так и в премиальном сегменте, где выгода в цене становится ключевым фактором при выборе.

«Сегодня покупатели все чаще рассматривают технику не только через призму стоимости, но и через осознанное потребление. Восстановленные смартфоны позволяют продлить срок службы качественных устройств, снизить стоимость владения и одновременно сократить количество электронных отходов», — считает руководитель департамента физических сервисов в «М.Видео» Андрей Агапов.