Сегодня 24 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Россияне стали намного чаще покупать вос...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Россияне стали намного чаще покупать восстановленные смартфоны — продажи взлетели на 160 %

Российский ретейлер «М.Видео» зафиксировал значительный рост интереса со стороны покупателей к восстановленным смартфонам. За первые девять месяцев нынешнего года продажи таких устройств выросли на 160 % в количественном и на 140 % в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объяснить такую динамику можно тем, что при выборе восстановленных смартфонов покупатели имеют возможности приобрести актуальные и флагманские модели по значительно более выгодной цене, при этом сохраняя гарантию и уверенность в техническом состоянии устройства. В количественном выражении лидируют устройства Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei и realme. В денежном выражении ситуация выглядит схожим образом, лидируют Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei и Honor.

Статистика сервиса «М.Мастер», принимающего устройства в трейд-ин и в рамках услуги выкупа для дальнейшего восстановления, указывает на то, что наибольшим спросом в «М.Видео» в количественном выражении пользовались iPhone 11 с накопителем на 128 Гбайт, iPhone 13 на 128 Гбайт, iPhone 14 Pro Max на 256 Гбайт, iPhone 12 на 128 Гбайт и iPhone 14 на 128 Гбайт. В денежном выражении лидируют iPhone 14 Pro Max на 256 Гбайт и iPhone 15 Pro Max на 256 Гбайт. Статистика указывает на то, что восстановленные смартфоны являются востребованным товаром как в массовом, так и в премиальном сегменте, где выгода в цене становится ключевым фактором при выборе.

«Сегодня покупатели все чаще рассматривают технику не только через призму стоимости, но и через осознанное потребление. Восстановленные смартфоны позволяют продлить срок службы качественных устройств, снизить стоимость владения и одновременно сократить количество электронных отходов», — считает руководитель департамента физических сервисов в «М.Видео» Андрей Агапов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В России подорожает вся техника и электроника: Госдума приняла закон о технологическом сборе
ИИ стал чаще ходить на российские сайты — поисковый трафик от нейросетей вырос в девять раз
В России представили титановую клавиатуру для геймеров за 500 000 рублей
Назван самый популярный бренд смартфонов среди россиян — Xiaomi теперь только на втором месте
Смартфоны Poco F7 и Poco X7 Pro сочетают яркий дизайн с высокой производительностью
Xiaomi предупредила, что смартфоны значительно подорожают в 2026 году — виноват снова ИИ
Теги: смартфоны, продажи, россия
смартфоны, продажи, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Илон Маск заявил, что специалисты Tesla через несколько месяцев завершат разработку чипа AI5
Apple устала от раздутого кода — в iOS 27 качество будет превыше новых функций
TeamGroup выпустила SSD с физической красной кнопкой самоуничтожения
ИИ-пузырь «витает в воздухе», но Google всё равно замахнулась на расширение ИИ-мощностей в 1000 раз
Спустя 11 лет после приобретения бизнеса IBM по выпуску x86-серверов Lenovo так и не добилась его прибыльности
Новая статья: The Outer Worlds 2 — галактика ждет героя. Рецензия 23-11 00:00
Слежка без камер: Apple создала ИИ, который вычисляет действия пользователя по звуку и движениям 22-11 20:34
В Google начала показывать рекламу в «Режиме ИИ» в поиске — пока не всем 22-11 20:08
В уведомлениях Gmail на Android появился предпросмотр фото и других вложений 22-11 17:50
Nothing начала обновлять смартфоны до Android 16 и добавила индикаторы прогресса на заднюю панель 22-11 16:58
Google Gemini 3 оказалась настолько впечатляющей, что Сэм Альтман заговорил о «тяжёлых временах» для OpenAI 22-11 15:56
«Проводник» в Windows 11 будет автоматически загружаться в фоновом режиме, чтобы стать быстрее 22-11 13:27
Биткоин рухнул вслед за акциями технокомпаний — уже на 40 тыс. меньше исторического максимума 22-11 13:23
Соцсеть X запустила маркетплейс редких и «спящих» никнеймов 22-11 13:20
Google опровергла «вводящие в заблуждение» сообщения об обучении ИИ на письмах из Gmail 22-11 12:17
Cornelis анонсировала 800G-адаптер CN6000 SuperNIC с поддержкой Omni-Path, RoCEv2 и Ultra Ethernet для ИИ и НРС 15 мин.
Нехватка инженеров в полупроводниковой отрасли Азии не может быть устранена диким ростом зарплат 59 мин.
Россияне стали намного чаще покупать восстановленные смартфоны — продажи взлетели на 160 % 60 мин.
ASML в 2023 году предлагала властям США шпионить за китайскими клиентами 3 ч.
Новая статья: Обзор ASUS ROG Strix G16 (2025) G615: ноутбук с оптимальной игровой графикой 9 ч.
Seasonic выпустит киловаттный блок питания с пассивным охлаждением 11 ч.
«Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова и теперь ответит за это в суде 11 ч.
Linux-ноутбук на Snapdragon X1 Elite отменён — заточенный под Windows процессор сильно тормозит с другой ОС 16 ч.
OpenAI и Foxconn оптимизируют стоечные решения для ИИ ЦОД, которые будут выпускаться в США 16 ч.
Будущее на кончике пальца: создан пластырь, позволяющий «чувствовать» текстуры через экран 20 ч.