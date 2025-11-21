Разработчики Nioh 3 раскрыли системные требования для игры в 1080p с апскейлерами

Издательство Koei Tecmo и разработчики из японской студии Team Ninja раскрыли системные требования фэнтезийного ролевого экшена Nioh 3 и поделились новыми подробностями антуража игры.

Для запуска Nioh 3 на ПК с низкими настройками графики в 1080p и при 30 кадрах/с понадобится процессор Intel Core i5-10400, видеокарта уровня GTX 1060, 16 Гбайт ОЗУ и 125 Гбайт места на SSD.

Стоит отметить, что целевые показатели разрешения и кадровой частоты в случае Nioh 3 указаны с учётом апскейлеров. В системных требованиях также упоминается, что игра поддерживает генерацию кадров (без подробностей).

Системные требования Nioh 3 представлены ниже:

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с, самые низкие настройки графики)

ОС: Windows 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 2600;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Гбайт) или AMD Radeon RX 5600 XT (6 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: 12;

место на SSD: 125 Гбайт.

Рекомендуемые требования (1080p, 60 кадров/с, стандартные настройки графики)

ОС: Windows 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 5600X;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (8 Гбайт) или AMD Radeon RX 6700 XT (12 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: 12;

место на SSD: 125 Гбайт.

Что касается новых подробностей антуража, то Nioh 3 впервые в серии покажет эпоху заката самураев — период Бакумацу. В Киото этого промежутка истории игроки встретят уникальных ёкаев и персонажей.

В частности, пользователи пересекутся с военным деятелем Такасуги Синсаку (Takasugi Shinsaku), самураем Окитой Содзи (Okita Soji) и Токугавой Ёсинобу (Tokugawa Yoshinobu) — последним сёгуном из династии Токугава.

Nioh 3 поступит в продажу 6 февраля 2026 года для PC (недоступна в российском Steam) и PS5. Обещают полный испытаний полуоткрытый мир, боевые стили самурая и ниндзя, редактор персонажа и текстовый перевод на русский язык.