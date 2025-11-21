«Просить больше казалось неправильным»: авторы возрождённой ролевой песочницы Hytale в духе Minecraft подтвердили цену игры

Разработчики из спасённой от закрытия Hypixel Studios раскрыли, сколько возрождённая блоковая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft будет стоить на запуске раннего доступа.
Репортаж со стенда HONOR на выставке MWC 2025: передовые новинки и стратегические планы на будущее с ИИ
Как стало известно, цена стандартного издания Hytale на старте составит $20. Для желающих поддержать проект и команду разработчиков будут комплекты и дороже — Supporter ($35) и Cursebreaker ($70).
В Hypixel отмечают, что от стандартного издания Supporter и Cursebreaker отличаются лишь набором предметов индивидуализации (плащи, шляпы и так далее). Заявлены региональные цены.
Сооснователь Hypixel Саймон Коллинс-Лафламм (Simon Collins-Laflamme), спасший студию и Hytale от закрытия, объяснил, что старался выбрать агрессивную, но честную цену: игра не закончена и работает на сборке четырёхлетней давности.
«Просить больше казалось неправильным. Не думаю, что пока игра хороша. Мы с командой постараемся сделать её хорошей, потом отличной. <...> Хочу, чтобы её попробовали как можно больше игроков», — заверил Коллинс-Лафламм.
Напомним, Riot Games в июне отменила игру и расформировала Hypixel, но Коллинс-Лафламм на личные средства выкупил интеллектуальную собственность Hytale у Riot, пересобрал команду и возобновил разработку.
Hytale готовится к скорому запуску в раннем доступе на ПК (точную дату планируют объявить к концу следующей недели). На днях Hypixel показала 16 минут из игры — «сырой и сломанной, но всё ещё прекрасной».
Источник: