«Просить больше казалось неправильным»: авторы возрождённой ролевой песочницы Hytale в духе Minecraft подтвердили цену игры

Разработчики из спасённой от закрытия Hypixel Studios раскрыли, сколько возрождённая блоковая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft будет стоить на запуске раннего доступа.

Как стало известно, цена стандартного издания Hytale на старте составит $20. Для желающих поддержать проект и команду разработчиков будут комплекты и дороже — Supporter ($35) и Cursebreaker ($70).

В Hypixel отмечают, что от стандартного издания Supporter и Cursebreaker отличаются лишь набором предметов индивидуализации (плащи, шляпы и так далее). Заявлены региональные цены.

Сооснователь Hypixel Саймон Коллинс-Лафламм (Simon Collins-Laflamme), спасший студию и Hytale от закрытия, объяснил, что старался выбрать агрессивную, но честную цену: игра не закончена и работает на сборке четырёхлетней давности.

«Просить больше казалось неправильным. Не думаю, что пока игра хороша. Мы с командой постараемся сделать её хорошей, потом отличной. <...> Хочу, чтобы её попробовали как можно больше игроков», — заверил Коллинс-Лафламм.

Напомним, Riot Games в июне отменила игру и расформировала Hypixel, но Коллинс-Лафламм на личные средства выкупил интеллектуальную собственность Hytale у Riot, пересобрал команду и возобновил разработку.

Hytale готовится к скорому запуску в раннем доступе на ПК (точную дату планируют объявить к концу следующей недели). На днях Hypixel показала 16 минут из игры — «сырой и сломанной, но всё ещё прекрасной».