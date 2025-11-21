Сегодня 21 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор «Просить больше казалось неправильным»: ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Просить больше казалось неправильным»: авторы возрождённой ролевой песочницы Hytale в духе Minecraft подтвердили цену игры

Разработчики из спасённой от закрытия Hypixel Studios раскрыли, сколько возрождённая блоковая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft будет стоить на запуске раннего доступа.

Источник изображений: Hypixel Studios

Источник изображения: Hypixel Studios

Как стало известно, цена стандартного издания Hytale на старте составит $20. Для желающих поддержать проект и команду разработчиков будут комплекты и дороже — Supporter ($35) и Cursebreaker ($70).

В Hypixel отмечают, что от стандартного издания Supporter и Cursebreaker отличаются лишь набором предметов индивидуализации (плащи, шляпы и так далее). Заявлены региональные цены.

Источник изображения: Hypixel Studios

Источник изображения: Hypixel Studios

Сооснователь Hypixel Саймон Коллинс-Лафламм (Simon Collins-Laflamme), спасший студию и Hytale от закрытия, объяснил, что старался выбрать агрессивную, но честную цену: игра не закончена и работает на сборке четырёхлетней давности.

«Просить больше казалось неправильным. Не думаю, что пока игра хороша. Мы с командой постараемся сделать её хорошей, потом отличной. <...> Хочу, чтобы её попробовали как можно больше игроков», — заверил Коллинс-Лафламм.

Опубликованный Коллинсом-Лафламмом к анонсу мем (источник изображения: Simon_Hypixel в X)

Опубликованный Коллинсом-Лафламмом к анонсу мем (источник изображения: Simon_Hypixel в X)

Напомним, Riot Games в июне отменила игру и расформировала Hypixel, но Коллинс-Лафламм на личные средства выкупил интеллектуальную собственность Hytale у Riot, пересобрал команду и возобновил разработку.

Hytale готовится к скорому запуску в раннем доступе на ПК (точную дату планируют объявить к концу следующей недели). На днях Hypixel показала 16 минут из игры — «сырой и сломанной, но всё ещё прекрасной».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Сырая и сломанная, но всё ещё прекрасная»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft получила 16 минут геймплея, и фанаты в восторге
«Мы сделали это. Hytale спасена»: ролевая песочница в духе Minecraft вернулась из мёртвых и скоро выйдет в ранний доступ
Амбициозная ролевая песочница Hytale в духе Minecraft спустя десять лет разработки отменена, а студия будет расформирована
Разработчики Nioh 3 раскрыли системные требования для игры в 1080p с апскейлерами
Ubisoft объяснила, почему задержала финансовый отчёт, и похвасталась новым успехом Assassin's Creed Mirage
Журналисты выяснили, когда выйдет ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag — ждать осталось недолго
Теги: hytale, hypixel studios, песочница
hytale, hypixel studios, песочница
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После 10 месяцев работы на конвейере BMW у человекоподобных роботов Figure 02 начали отваливаться руки
Назван самый популярный бренд смартфонов среди россиян — Xiaomi теперь только на втором месте
В Steam и на консолях без предупреждения вышел беспощадный хоррор на выживание Total Chaos от автора Turbo Overkill
В России подорожает вся техника и электроника: Госдума приняла закон о технологическом сборе
Новейший китайский детектор нейтрино JUNO за два месяца опередил мировую науку на 50 лет
Google теперь использует письма пользователей Gmail для обучения ИИ, но это можно отключить 4 мин.
У Grok сломался регулятор подхалимства к Илону Маску — бот решил, что он совершенен во всём и даже может воскрешать людей 20 мин.
Разработчики Nioh 3 раскрыли системные требования для игры в 1080p с апскейлерами 46 мин.
Каждый четвёртый россиянин хотя бы раз в месяц пользуется нейросетями 2 ч.
Ubisoft объяснила, почему задержала финансовый отчёт, и похвасталась новым успехом Assassin's Creed Mirage 3 ч.
«МойОфис» анонсировал более десятка новых технологий и продуктов для бизнеса 4 ч.
Журналисты выяснили, когда выйдет ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag — ждать осталось недолго 4 ч.
Обнаружен Android-троян Sturnus, который перехватывает сообщения в WhatsApp и Telegram 4 ч.
Обработка текста ИИ-моделями в Windows 11 заработала локально, вне облака 4 ч.
Хакеры взломали десятки тысяч роутеров Asus — атака затронула в том числе и Россию 5 ч.
В США впервые разрешили испытания на людях мозгового имплантата для восстановления речи 58 мин.
МТС, «МегаФон» и Т2 пригрозили «Билайну» судом за агрессивное переманивание абонентов 2 ч.
Российские итоги HUAWEI XMAGE 2025 и выставка «Фото[графическое] путешествие» 2 ч.
Joby Aviation подала в суд на конкурента Archer за кражу технологий аэротакси 3 ч.
Маск пообещал дешёвые ИИ-серверы в космосе через пять лет — Хуанг назвал эти планы «мечтой» 3 ч.
Ускоритель SpaceX Super Heavy для нового Starship 3 взорвался во время испытаний 3 ч.
«Покажите деньги»: инвесторы заподозрили ИИ-компании в махинациях по завышению капитализации 3 ч.
Рекордная выручка и оптимистичный прогноз NVIDIA снизили опасения по поводу растущего ИИ-пузыря 4 ч.
ИИ от Google ускорит строительство ядерных реакторов Westinghouse 5 ч.
Китайский робот AgiBot A2 без остановки прошёл 106 км, установив мировой рекорд Гиннеса 5 ч.