В Steam стартовала бесплатная раздача Warhammer: Vermintide 2 — в игру добавили знаковую миссию из первой части

Разработчики из шведской студии Fatshark (Warhammer 40,000: Darktide) объявили о запуске бесплатной раздачи своего фэнтезийного кооперативного экшена Warhammer: Vermintide 2 в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

Источник изображений: Fatshark

Источник изображений: Fatshark

Забрать бесплатную копию Warhammer: Vermintide 2 можно со страницы в Steam на протяжении ближайших трёх суток — акция подойдёт к концу 24 ноября в 21:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что это уже не первая раздача Warhammer: Vermintide 2 в сервисе Valve. В прошлый раз игру дарили незадолго до релиза Warhammer 40,000: Darktide. Новая акция приурочена к празднованию десятилетия франшизы.

«Все, кто не имел возможности сыграть в Warhammer: Vermintide 2, теперь могут погрузиться в сумбурный, напряжённый геймплей и открыть для себя разнообразие контента, что их ждёт», — подчеркнула Fatshark.

Новейшее нововведение в Warhammer: Vermintide 2 — выпущенное накануне задание Return to the Reik. Это переосмысление полюбившегося фанатам первой части уровня с расширенными механиками, новыми маршрутами и столкновениями.

Релизный трейлер Return to the Reik

За прошедшее с релиза время Warhammer: Vermintide 2 значительно расширилась (более чем вдвое) за счёт бесплатных дополнений, геймплейных обновлений и свежих игровых режимов вроде Chaos Wastes и Versus.

Warhammer: Vermintide 2 дебютировала 8 марта 2018 года на ПК, а к настоящему моменту вышла также на PS4, Xbox One, Xbox Series X и S. До 30 ноября в игре действует двойной бонус к набираемому опыту.

warhammer: vermintide 2, fatshark, экшен, steam
