Американские власти обсуждают идею разрешения поставок ускорителей Nvidia H200 в Китай

Об отсутствии единой позиции по вопросу ограничений экспорта ускорителей Nvidia и AMD в Китай во всех ветвях американской власти можно судить хотя бы по событиям апреля и июля текущего года, когда на поставки H20 сперва был наложен запрет, а потом его сняли. Теперь сторонники благосклонного отношения к поставкам ускорителей в Китай обсуждают в кулуарах идею снятия ограничений с более производительных H200.

Судя по комментариям крупных американских чиновников, которые были сделаны публично в последние недели, действующая администрация США в целом не против отгрузки в Китай тех ускорителей, которые отстают от актуальных на несколько поколений. В прессе недавно даже звучали формулы для расчёта такого лага, который измерялся двумя с половиной годами с момента выхода очередного поколения ускорителей в США.

Агентство Bloomberg вчера сообщило, что американские чиновники приступили к обсуждению идеи разрешения поставок ускорителей Nvidia H200 в Китай. Отгрузка ускорителей этой модели с архитектурой Hopper в КНР находится под запретом с ноября 2022 года, но он в итоге может сохраниться, если обсуждения в правительственных кругах США не приведут к конечному результату. Подобные слухи оказали незначительную поддержку акциям Nvidia, которые после закрытия торговой сессии в пятницу успели вырасти в цене на 0,64 %.

По словам представителей Nvidia, нынешняя регуляторная обстановка не позволяет ей успешно конкурировать на китайском рынке, позволяя местным разработчикам практически безраздельно на нём властвовать. В то же время, запреты на поставку ускорителей Nvidia в Китай никак не влияют на её способность обслуживать клиентов в США, как поспешили добавить представители компании в интервью Bloomberg. Последнее замечание было сделано на фоне слухов о подготовке американского законопроекта, который принудит Nvidia и её «коллег по цеху» в первоочередном порядке обслуживать заказы американских компаний. У этого законопроекта есть противники в Белом доме, если верить ранее опубликованной информации.

Если поставки H200 в Китай всё же будут разрешены, то для администрации Трампа это станет своего рода компромиссом. С одной стороны, возросшая относительно H20 производительность таких решений позволит продукции Nvidia лучше конкурировать на китайском рынке, а также получить какие-то выгоды в переговорах с властями Китая. С другой стороны, архитектура Hopper, на которой основаны H200, не настолько продвинута, чтобы говорить об утечке ценных технологий из США в Китай. До этого даже Дональд Трамп (Donald Trump) публично заявлял о готовности обсудить возможность поставок передовых чипов Blackwell в адаптированном варианте на китайский рынок, но до реальных переговоров тема так и не добралась во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином (Xi Jinping).

Позиция китайской стороны в последние месяцы тоже заметно изменилась. Если ранее она просто выражала несогласие с ограничениями США на поставку ускорителей вычислений, то с лета текущего года в КНР стало появляться всё больше правил и рекомендаций, подразумевающих запрет на использование импортных ускорителей в той части вычислительной инфраструктуры, создание которой поддерживается китайским государством. Основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) осенью даже заявил, что китайские клиенты не хотят закупать ускорители H20. Кстати, это не помешало компании в течение третьего квартала выручить $50 млн на поставках ускорителей H20 в Китай. При этом инициатива по передаче в бюджет США пятнадцати процентов этой выручки на законодательном уровне никак не была закреплена, а потому не состоялась.

Знакомые с содержанием переговоров США и КНР источники пояснили Bloomberg, что снятие запрета на поставку H20 в Китай не было обязательным условием послаблений в области отгрузки редкоземельных минералов из Китая в США. Американская сторона, таким образом, отменила эти ограничения по собственной инициативе.