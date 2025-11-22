Сегодня 22 ноября 2025
В США испытали беспроводное питание для спутников

Американский стартап Star Catcher Industries установил новый мировой рекорд по беспроводной передаче энергии, передав лазерным лучом 1,1 кВт оптической мощности на обычные коммерческие солнечные панели. Испытания прошли на космодроме имени Кеннеди (NASA, Флорида). Готовятся испытания в космосе.

Источник изображения: Star Catcher

Источник изображения: Star Catcher

За некоторым исключением, Солнце никогда не заходит в космосе. Энергию его лучей можно собирать круглосуточно и затем использовать для собственных задач или передать нуждающимся — на Землю или другим спутникам, скрытым от звезды тенью планеты. Но есть и другая проблема, в большей степени касающаяся космических аппаратов — это ограничение площади солнечных батарей на каждом из них и, следовательно, мощности бортовой системы энергоснабжения.

Стартап Star Catcher собирается решить вопрос электропитания спутников, которые либо уходят в тень, либо не могут самостоятельно вырабатывать достаточно энергии. Космическая платформа Star Catcher станет своего рода увеличительным стеклом, в фокусе которого будут находиться солнечные панели отдельных спутников, разбросанных по орбите Земли. Космическая ферма Star Catcher будет собирать свет на свои огромные панели, а затем передавать сконцентрированную в лазерном луче энергию на обычные штатные солнечные панели спутников.

Мультиспектральный лазер платформы Star Catcher будет освещать солнечные панели спутников наиболее подходящим для них спектром. Это позволит без доработок увеличить мощность электропитания спутников от двух до десяти раз. Именно такой эксперимент был проведён на космодроме им. Кеннеди. Установка Star Catcher передала на штатные панели по лазерному лучу на площадке рекордные 1,1 кВт. Ранее в этом году рекорд установила лазерная беспроводная система питания, создаваемая одной из команд DARPA. Тогда было передана мощность 800 Вт.

Молодая компания гордится своим достижением, но умалчивает о том, что в системе DARPA инфракрасный лазер работал на расстоянии 8,6 км, передав заявленную мощность за 30 секунд. Это отличается от передачи несфокусированного света на десятки метров, как в эксперименте Star Catcher. Поэтому сравнивать эти два опыта некорректно.

Тем не менее поддержка Star Catcher со стороны космической индустрии и военных впечатляет. Компания заявляет о заключении многочисленных контрактов на обеспечение спутников усиленным питанием в космосе. Вероятно, запланированные на 2026 год первые испытания прототипа платформы Star Catcher в космосе покажут, насколько технология готова к практической реализации.

Источник:

Теги: беспроводная зарядка, космос, возобновляемая энергия, солнечная энергия
