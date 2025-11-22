Сегодня 22 ноября 2025
Биткоин рухнул вслед за акциями технокомпаний — уже на 40 тыс. меньше исторического максимума

Накануне биткоин продолжил падение и приблизился к отметке в $80 000, пробив которую, считают аналитики, он рискует понести гораздо более серьёзные потери. Пока же крупнейшая в мире криптовалюта показала семимесячный минимум.

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

Биткоин рухнул до отметки $80 553, а криптовалюта Ethereum достигла четырёхмесячного минимума. Из рискованных активов наблюдается массовый отток средств, и возглавляют его криптовалюты. Это происходит из-за опасений инвесторов по поводу высоких оценок технологических компаний и неопределённости в отношении краткосрочного снижения ключевой ставки в США. Криптовалюты служат своего рода барометром склонности к риску, и их падение отражает хрупкость настроений на рынке: акции перспективных компаний, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта, падают, а волатильность резко возрастает.

В этом году биткоин показывал блестящий рост, установив в октябре исторический рекорд на уровне выше $120 тыс. за монету, а только на этой неделе просел на 12 %. Рынок до сих пор не оправился от рекордного однодневного спада, в результате которого были принудительно ликвидированы позиции на общую сумму более $19 млрд. На минувшей неделе он пробил отметку в $100 тыс., накануне приблизился к $80 тыс. — он вплотную подошёл к уровням, при которых корпоративные и институциональные инвесторы платили за биткоин, и теперь его придётся продавать, чтобы избежать потерь, указывают аналитики. К настоящему моменту биткоин подешевел на 12 % за год, а монета Ethereum — почти на 19 %.

Источник изображения: Vasilis Chatzopoulos / unsplash.com

Источник изображения: Vasilis Chatzopoulos / unsplash.com

Проблемы ожидаются у компаний, которые держат криптовалюту на балансе в надежде повысить собственную стоимость. При цене ниже $90 тысяч за биткоин половина активов этих компаний, указывают аналитики, уходит «под воду». Проще говоря, они владеют активами, которые сейчас стоят ниже уплаченной за них цены. Чтобы устранить этот эффект, таким компаниям может понадобиться привлекать дополнительные средства или распродавать криптовалюту, и тогда биткоин снизится дополнительно. На долю таких предприятий приходятся 4 % всей массы биткоина в обращении и 3,1 % криптовалюты Ethereum.

Отметка в $80 тыс. важна, потому что примерно соответствует среднему уровню биткоинов в биржевых инвестиционных фондах (ETF). За последние шесть недель рыночная стоимость всех криптовалют снизилась примерно на $1,2 трлн. Акции компаний с большими запасами биткоинов в этом году росли, но в последние месяцы рухнули вместе с криптовалютами: Strategy, в частности, с июльского максимум просела на 61 %, а если считать с начала года, то на 40 %. Возможно, её придётся исключить из некоторых индексов MSCI, что спровоцирует продажи её акций со стороны отслеживающих эти индексы фондов. Японская Metaplanet с июньского максимума рухнула на все 80 %. Массовые продажи биткоина наблюдались в 2018 и 2022 годах — в эти моменты он падал на величину от 75 % до 80 %, вот и сейчас, говорят аналитики, он может просесть до цены $25 тыс.

Источник:

