Власти США разглядели угрозу национально...
Власти США разглядели угрозу национальной безопасности в ASIC-майнерах Bitmain

Китайский производитель большинства работающих по всему миру устройств для майнинга биткоина Bitmain оказался фигурантом расследования, проводимого органами госбезопасности США. Компания проверяется на предмет шпионажа и саботажа.

Источник изображения: bitmain.com

Источник изображения: bitmain.com

Расследование проходит под кодовым именем «Операция „Красный закат“», и проводит его Министерство внутренней безопасности США — оно пытается выяснить, располагает ли производитель оборудования возможностью управлять им удалённо в целях шпионажа или саботажа в отношении объектов критически важной инфраструктуры США. Bitmain отрицает наличие подобных возможностей, но специалисты ведомства провели всестороннее обследование аппаратной и программной части майнеров для оценки возможных угроз.

Ранее у устройств серии Antminer действительно были средства удалённого отключения оборудования — об этом в 2017 году сообщил Bitcoin Magazine, — они использовались для предотвращения краж, и впоследствии Bitmain эту возможность убрала. Аналогичные сообщения всплывали в 2019 году. В 2024 году тогдашний президент США Джо Байден (Joe Biden) запретил развёртывать майнинговое предприятие неподалёку от ядерной ракетной базы в штате Вайоминг — он прямо сослался на угрозы национальной безопасности, связанные с оборудованием иностранного производства. Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) заявил, что наличие оборудования зарубежного производства вблизи секретных объектов может способствовать слежке и шпионажу.

Bitmain неоднократно подчёркивала, что соблюдает законодательство США и никак не связана с китайскими властями; а также отвергла предположения, что знает об операции «Красный закат» или вообще о каких-либо расследованиях, связанных с американским импортом. В январе 2025 года минторг США внёс в чёрный список входящую в Bitmain компанию Sophgo Technologies, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта, за предполагаемые связи с Huawei. Известно, что сыновья нынешнего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) вложили средства в компанию American Bitcoin, которая за $314 млн в биткоинах приобрела 16 000 майнеров Bitmain — всего стартап планирует разместить в США 76 000 майнинговых машин.

Источник:

Теги: bitmain, майнинг, сша, биткоин
