В Google начала показывать рекламу в «Режиме ИИ» в поиске — пока не всем

Google решила показывать рекламу не только в выдаче традиционной поисковой машины, но и в «Режиме ИИ» (AI Mode). Пока она демонстрируется в тестовом формате ограниченному числу пользователей; компания готовится внедрить рекламу и в «Обзорах от ИИ». Полномасштабный запуск рекламы в новых режимах пока не планируется.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Карточки с рекламными объявлениями некоторые пользователи обнаружили в нижней части поисковой выдачи в «Режиме ИИ» на основе модели Gemini — аналогичным образом она показывается в нижней части выдачи традиционного поиска. Хотя реклама, по утверждениям Google, и демонстрируется в тестовом формате, её видят пользователи общедоступного варианта «Режима ИИ», а не экспериментальных функций раздела «Лаборатория».

Источник изображения: x.com/brodieseo

Источник изображения: x.com/brodieseo

В традиционной поисковой выдаче реклама показывается и над органическими результатами, но в случае «Режима ИИ» Google решила пока не спешить, и органические результаты поиска остаются в приоритете. Это не значит, что так будет всегда — возможно, впоследствии реклама появится и в верхней части страницы, но компания своими планами пока не поделилась.

Интересно, что недавно Google пообещала упростить скрытие рекламы в традиционной поисковой выдаче, но на «Режим ИИ» эта инициатива, видимо, не распространяется — у рекламных карточек здесь кнопки «Скрыть» нет. Нововведение уже появилось у части пользователей, возможно, в ближайшее время охват тестовой рекламы в «Режиме ИИ» расширится.

Теги: google, поиск, ии, реклама
