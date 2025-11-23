Сегодня 23 ноября 2025
Joby испытала версию электролёта S4 со сверхвысокой автономностью

Joby Aviation впервые испытала в воздухе модификацию своего аэротакси S4, ориентированную на оборонный рынок. Электролёт дооснастили гибридной силовой установкой из газовой турбины и электрического генератора для выработки энергии в процессе полёта и увеличения максимальной дальности, на которую аппарат может перемещаться без подзарядки.

Источник изображения: Joby Aviation

Источник изображения: Joby Aviation

На протяжении многих лет Joby вела разработку аэротакси с прицелом на гражданский авиационный рынок. Прототип компании уже налетел более 80 тыс. км в ходе испытаний и близок к тому, чтобы пройти сертификацию Федерального управления гражданской авиации (FAA) США. Это позволит компании приступить к коммерческим перевозкам и постепенно запустить полноценный сервис аэротакси.

Теперь же в сотрудничестве с L3 Harris была создана версия электролёта S4 для нужд военных с увеличенной дальностью полёта. Первый тестовый полёт этого аппарата был проведён 7 ноября на объекте Joby в Марине, штат Калифорния. От базовой версии он отличается наличием турбины для выработки электроэнергии с целью поддержания заряда блока аккумуляторных батарей во время полёта.

Версия электролёта S4 для гражданского рынка имеет дальность полёта 100 миль (161 км). Однако для выполнения задач в рамках военных миссий автономность аппарата должна быть значительно выше. Для решения этой задачи разработчики решили задействовать газотурбинную установку, выполняющую роль подзаряжающего генератора. Насколько за счёт этого удалось увеличить дальность полёта S4, не уточняется. Однако в 2024 году прототип S4 с водородно-электрической гибридной установкой смог совершить беспосадочный перелёт на 903 км.

В дополнение к этому в модифицированной версии S4 задействована система SuperPilot от Joby, которая помогает управлять сложными функциями полёта, включая навигацию и выполнение полётных задач. На опубликованном изображении видно, что у S4 отсутствует кабина пилота. Это может означать, что версия электролёта для военных будет полностью беспилотной и не будет предназначаться для транспортировки людей.

По данным Joby, первый тестовый полёт прототипа S4 для военных состоялся всего через три месяца после анонса концепта. Компания планирует начать проведение демонстрационных полётов до конца года. «Крайне важно, чтобы мы находили способы быстрее и экономичнее доставлять новые технологии в руки американских военных, чем это было в прошлом году. Наша вертикальная интеграция ставит нас в уникальное положение для достижения этой цели, позволяя переходить от концепции к демонстрации и от демонстрации к развёртыванию, поддерживая беспрецедентный темп в современной аэрокосмической и оборонной промышленности», — заявил ДжоБен Бевирт (JoeBen Bevirt), основатель и генеральный директор Joby.

Источник:

Теги: joby aviation, электролёт, аэротакси, evtol
