ИИ-пузырь «витает в воздухе», но Google всё равно замахнулась на расширение ИИ-мощностей в 1000 раз

В то время, как разговоры об ИИ-пузыре и чрезмерных инвестициях в этом сегменте вызывают опасения экспертов и инвесторов, на практике складывается противоречивая ситуация. Крупные ИИ-компании, такие как Google и OpenAI, едва успевают расширять инфраструктуру для обеспечения собственных потребностей. На этом фоне директор Google по ИИ-инфраструктуре Амин Вахдат (Amin Vahdat) заявил сотрудникам, что компании необходимо тысячекратное увеличение мощностей в ближайшие пять лет.

В ходе встречи с сотрудниками Google, которая состоялась в начале этого месяца, Вахдат заявил, что компания должна удваивать свои вычислительные мощности каждые шесть месяцев, чтобы удовлетворить спрос на услуги и сервисы на базе искусственного интеллекта. По данным источника, в ходе встречи Вахдат продемонстрировал сотрудникам презентацию, в которой говорилось, что компании необходимо масштабироваться «в 1000 раз в течение следующих 4-5 лет».

Хотя тысячекратное увеличение вычислительных мощностей само по себе звучит весьма амбициозно, Вахдат выделил ряд ключевых ограничений. Google должна быть способна обеспечить рост производительности «фактически при тех же затратах и, что более важно при том же уровне энергопотребления». «Это будет непросто, но благодаря сотрудничеству и совместному проектированию мы этого добьёмся», — сказал Вахдат.

Неясно, какая часть от этого «спроса» в расчётах Google приходится на органический интерес пользователей к возможностям ИИ, а какая — на интеграцию компанией ИИ-функций в существующие сервисы, такие как поисковик, Gmail и Workspace. Независимо от того, используют ли потребители ИИ-функции добровольно или нет, Google — не единственная технологическая компания, которая прикладывает массу усилий, чтобы успевать за растущей базой пользователей ИИ-сервисов.

Крупные технологические компании участвуют в гонке по строительству центров обработки данных для обеспечения нужд в сфере ИИ. Конкурент Google в лице OpenAI в рамках партнёрского проекта Stargate с SoftBank и Oracle планирует построить шесть крупных ИИ-ЦОД на территории США, вложив в это более $400 млрд в течение следующих трёх лет, для достижения мощности около 7 гигаватт. Компания сталкивается с аналогичными ограничениями в процессе обслуживания 800 млн еженедельных пользователей ChatGPT. Из-за этого даже платные подписчики регулярно сталкиваются с лимитами на использование таких функций, как генерация видео или использование рассуждающей ИИ-модели.

«Конкуренция в сфере ИИ-инфраструктуры — это самый важный и одновременно самый дорогой аспект гонки в сфере искусственного интеллекта. Мы собираемся потратить очень много», — заявил Вахдат, отмечая, что реальная цель Google не просто обогнать конкурентов, но построить инфраструктуру, которая будет «более надёжной, производительной и масштабируемой, чем всё, что доступно, где бы то ни было».

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Главным препятствием для удовлетворения спроса на ИИ стала неспособность Nvidia производить ИИ-ускорители в достаточном количестве. Всего несколько дней назад во время подведения финансовых итогов Nvidia заявила, что все ускорители «распроданы». Нехватка ИИ-ускорителей и другие инфраструктурные ограничения влияют на способность Google развёртывать новые ИИ-функции.

Во время встречи с сотрудниками 6 ноября гендиректор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) привёл в пример Veo — фирменный ИИ-генератор видео, который получил обновление в прошлом месяце. «То, с каким энтузиазмом был встречен запуск Veo <…> Если бы мы могли сделать его доступнее в приложении Gemini, я думаю, мы бы получили больше пользователей, но мы просто не смогли из-за ограничений в вычислительных мощностях», — сказал Пичаи.

На той же встрече Вахдат продемонстрировал презентацию, в которой описывалось, как Google планирует достигнуть масштабных целей, не просто решая проблемы деньгами. Компания планирует опираться на три основные составляющие: строительство физической инфраструктуры, разработку более эффективных ИИ-моделей и создание собственных чипов.

Использование собственных чипов означает, что Google больше не придётся полностью полагаться на оборудование Nvidia в плане расширения своих возможностей в сфере ИИ. Учитывая широкое признание нарастания «ИИ-пузыря», агрессивные планы Google по расширению инфраструктуры отражают расчёт руководства компании на то, что риск недофинансирования превышает риск образования избыточных мощностей. Однако эта ставка может оказаться очень дорогостоящей, если спрос на ИИ не будет продолжать расти в соответствии с ожиданиями Google.

На встрече с сотрудниками Пичаи заявил, что 2026 год будет «напряжённым», сославшись на конкуренцию в сфере ИИ, а также давление, связанное с необходимостью удовлетворения спроса на облачные услуги и вычислительные мощности. Пичаи напрямую подтвердил опасения сотрудников по поводу потенциального ИИ-пузыря, признав, что эта тема «определённо витает в воздухе».

