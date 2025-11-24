Цукерберг и топ-менеджеры Meta✴ откупились от иска на $8 млрд за слив данных миллионов пользователей

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) вместе с нынешними и бывшими топ-менеджерами Meta✴ Platforms договорился об урегулировании иска акционеров, обвинивших руководство компании в некомпетентном управлении, которое привело к миллиардным штрафам, выплаченным компанией из-за нарушения конфиденциальности пользователей Facebook✴. Сумма выплат в рамках урегулирования составит $190 млн.

Соглашение об урегулировании дополняет сделку, объявленную в суде 17 июля в рамках судебного разбирательства по иску акционеров. Акционеры требовали выплаты от Цукерберга и десяти нынешних и бывших топ-менеджеров в размере $8 млрд за то, что они якобы предоставили доступ к личной информации пользователей Facebook✴ фирме Cambridge Analytica без согласия пользователей.

Акционеры утверждали, что члены совета директоров Meta✴ и другие должностные лица сознательно игнорировали факты несоблюдения компанией норм конфиденциальности, предоставив Cambridge Analytica доступ к конфиденциальным данным и тем самым нарушив условия соглашения с Федеральной торговой комиссией США (FTC), заключённого в 2012 году и направленного на защиту персональных данных пользователей. Это привело к рекордному штрафу в $5 млрд, назначенному FTC, и ряду других судебных разбирательств. Цукерберга также обвинили в торговле акциями Meta✴ с использованием внутренней информации, «связанной с нераскрытыми и потенциально незаконными практиками обмена пользовательскими данными».

В ходе судебного процесса были заслушаны показания Цукерберга, инвестора-миллиардера и члена совета директоров Meta✴ Марка Андрессена (Marc Andreessen), бывшего главного операционного директора Шерил Сэндберг (Sheryl Sandberg) и бывших членов совета директоров Facebook✴ Питера Тиля (Peter Thiel), соучредителя Palantir Technologies, и Рида Хастингса (Reed Hastings), соучредителя Netflix.

Ответчики отвергли все обвинения, утверждая, что Cambridge Analytica получила доступ к данным обманным путём. По их словам, представленные в суде доказательства демонстрируют, что Facebook✴ использует эффективные методы защиты данных пользователей.

Организация «Система пенсионного обеспечения учителей штата Калифорния» (CalSTRS), один из акционеров, подавших иск, заявила, что это второе по величине урегулирование в истории дела о производных финансовых инструментах в Делавэре, связанного с предполагаемым невыполнением членами совета директоров своих обязанностей по надзору за компанией.

Согласно судебным документам, фирмы истцов будут требовать возмещения в размере до 30 % от суммы мирового соглашения и $4,8 млн судебных издержек, которые также будут возмещены из этой суммы. Выплаты по соглашению об урегулировании будут осуществлены за счёт полисов страхования ответственности членов совета директоров и должностных лиц Meta✴.