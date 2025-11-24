Сегодня 24 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Цукерберг и топ-менеджеры M**a откупилис...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Цукерберг и топ-менеджеры Meta✴ откупились от иска на $8 млрд за слив данных миллионов пользователей

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) вместе с нынешними и бывшими топ-менеджерами Meta Platforms договорился об урегулировании иска акционеров, обвинивших руководство компании в некомпетентном управлении, которое привело к миллиардным штрафам, выплаченным компанией из-за нарушения конфиденциальности пользователей Facebook. Сумма выплат в рамках урегулирования составит $190 млн.

Источник изображения: Wesley Tingey/unsplash.com

Источник изображения: Wesley Tingey/unsplash.com

Соглашение об урегулировании дополняет сделку, объявленную в суде 17 июля в рамках судебного разбирательства по иску акционеров. Акционеры требовали выплаты от Цукерберга и десяти нынешних и бывших топ-менеджеров в размере $8 млрд за то, что они якобы предоставили доступ к личной информации пользователей Facebook фирме Cambridge Analytica без согласия пользователей.

Акционеры утверждали, что члены совета директоров Meta и другие должностные лица сознательно игнорировали факты несоблюдения компанией норм конфиденциальности, предоставив Cambridge Analytica доступ к конфиденциальным данным и тем самым нарушив условия соглашения с Федеральной торговой комиссией США (FTC), заключённого в 2012 году и направленного на защиту персональных данных пользователей. Это привело к рекордному штрафу в $5 млрд, назначенному FTC, и ряду других судебных разбирательств. Цукерберга также обвинили в торговле акциями Meta с использованием внутренней информации, «связанной с нераскрытыми и потенциально незаконными практиками обмена пользовательскими данными».

В ходе судебного процесса были заслушаны показания Цукерберга, инвестора-миллиардера и члена совета директоров Meta Марка Андрессена (Marc Andreessen), бывшего главного операционного директора Шерил Сэндберг (Sheryl Sandberg) и бывших членов совета директоров Facebook Питера Тиля (Peter Thiel), соучредителя Palantir Technologies, и Рида Хастингса (Reed Hastings), соучредителя Netflix.

Ответчики отвергли все обвинения, утверждая, что Cambridge Analytica получила доступ к данным обманным путём. По их словам, представленные в суде доказательства демонстрируют, что Facebook использует эффективные методы защиты данных пользователей.

Организация «Система пенсионного обеспечения учителей штата Калифорния» (CalSTRS), один из акционеров, подавших иск, заявила, что это второе по величине урегулирование в истории дела о производных финансовых инструментах в Делавэре, связанного с предполагаемым невыполнением членами совета директоров своих обязанностей по надзору за компанией.

Согласно судебным документам, фирмы истцов будут требовать возмещения в размере до 30 % от суммы мирового соглашения и $4,8 млн судебных издержек, которые также будут возмещены из этой суммы. Выплаты по соглашению об урегулировании будут осуществлены за счёт полисов страхования ответственности членов совета директоров и должностных лиц Meta.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Испанский суд оштрафовал Meta✴ на €479 млн — деньги достанутся местным медиакомпаниям
Meta✴ увернулась от принудительного разделения — суд не признал Instagram✴ и WhatsApp источником монополии
Meta✴ потратила 10 лет и $100 млрд на метавселенную, но так её и не создала
Соцсеть X запустила маркетплейс редких и «спящих» никнеймов
Хакеры взломали приложение Gainsight и могли похитить данные более двухсот компаний
Обнаружен Android-троян Sturnus, который перехватывает сообщения в WhatsApp и Telegram
Теги: me, ff, судебное разбирательство
me, ff, судебное разбирательство
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Смартфон HUAWEI Pura 80 Pro как универсальный инструмент тревел-фотографа
Учёные впервые создали полностью синтетическую ткань мозга — вообще без биологических компонентов
ИИ-ускорители устаревают быстрее, чем успевают окупиться — отрасль летит в амортизационную яму
Apple устала от раздутого кода — в iOS 27 качество будет превыше новых функций
Инженеры стали дефицитнее чипов: даже щедрые бонусы TSMC и SK hynix не спасают от кадрового голода
Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России 31 мин.
Цукерберг и топ-менеджеры Meta откупились от иска на $8 млрд за слив данных миллионов пользователей 47 мин.
Звезда загадочного хоррора OD от Кодзимы не дожил до возобновления съёмок 2 ч.
«Чёрная пятница» в «Пассворке»: скидка 50 % на корпоративный менеджер паролей 3 ч.
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time скоро выйдет из тени — журналисты уточнили, когда Ubisoft покажет и выпустит игру 3 ч.
Новая статья: The Outer Worlds 2 — галактика ждет героя. Рецензия 23-11 00:00
Слежка без камер: Apple создала ИИ, который вычисляет действия пользователя по звуку и движениям 22-11 20:34
В Google начала показывать рекламу в «Режиме ИИ» в поиске — пока не всем 22-11 20:08
В уведомлениях Gmail на Android появился предпросмотр фото и других вложений 22-11 17:50
Nothing начала обновлять смартфоны до Android 16 и добавила индикаторы прогресса на заднюю панель 22-11 16:58
Перекрыть потоки: NVIDIA усиливает контроль над цепочкой поставок СЖО для Vera Rubin 2 ч.
Бывший глава Intel считает, что на возрождение полупроводниковой отрасли США уйдут десятилетия 2 ч.
IBM утроила вместимость СХД Storage Scale System 6000 — до 47 Пбайт на стойку 3 ч.
Cornelis анонсировала 800G-адаптер CN6000 SuperNIC с поддержкой Omni-Path, RoCEv2 и Ultra Ethernet для ИИ и НРС 4 ч.
Россияне стали намного чаще покупать восстановленные смартфоны — продажи взлетели на 160 % 4 ч.
ASML поймали на тайных поставках в Китай — и она якобы предлагала США шпионить в обмен на прощение 6 ч.
Новая статья: Обзор ASUS ROG Strix G16 (2025) G615: ноутбук с оптимальной игровой графикой 12 ч.
Seasonic выпустит киловаттный блок питания с пассивным охлаждением 14 ч.
«Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова и теперь ответит за это в суде 14 ч.
ИИ-пузырь «витает в воздухе», но Google всё равно замахнулась на расширение ИИ-мощностей в 1000 раз 15 ч.