iPhone Air оказался мало кому нужен: продажи идут в три раза хуже, чем ожидала Apple

Роль сверхтонкого смартфона iPhone Air в линейке устройств 17-й серии, по мнению многих экспертов, точно не сводится к превращению в «якорь», который будет двигать продажи в этом сезоне. Фактически, новинка продаётся в три раза хуже собственных ожиданий Apple, и не самое удачное сочетание характеристик и цены является главным тому объяснением.

Во-первых, как поясняет Financial Times, iPhone Air не настолько дешевле iPhone 17 Pro, насколько хуже, ведь между ними всего $100 экономии и существенная разница в характеристиках. Скромная батарея, усечённая камера и отсутствие второго динамика для большинства покупателей стали странным набором компромиссов, которые нельзя оправдать наличием тонкого корпуса. По данным IDC, компания Apple буквально через несколько недель после старта продаж iPhone Air сократила производственную программу модели в два раза, поскольку она продавалась в три раза хуже ожидаемого. По оценкам Morgan Stanley, в текущем полугодии Apple выпустит около 90 млн смартфонов серии iPhone 17, что даже на 6 млн штук больше первоначального плана, но это количество могло быть ещё больше, если бы не разочарование от iPhone Air.

При этом нельзя сказать, что iPhone Air не вызывает никакого интереса. Напротив, страница продукта на сайте Apple привлекла в течение сентября 1 млн посетителей, что не так уж мало на фоне общего количества в 7,4 млн посетителей страниц, связанных с семейством iPhone 17. Это на 28 % больше прошлогоднего количества просмотров. В отличие от остальных моделей нового семейства, посетители профильного раздела сайта Apple в случае с iPhone Air в три раза реже становятся покупателями. На техническом уровне iPhone Air смог заинтересовать потребителей, но они не готовы платить указанную сумму в $999 за существующее сочетание качеств и характеристик.

Эксперты поясняют, что ноутбук MacBook Air в период своего дебюта прошёл подобные болезненные этапы, поскольку пользователи были им разочарованы. В дальнейшем Apple была вынуждена не только снизить цены, но и поднять быстродействие. Если верить слухам, по крайней мере, второй недостаток iPhone Air компания как раз собирается исправить заменой процессора на более производительный.

Специалисты Jefferies сообщили, что в Китае iPhone Air тоже не смог добиться успехов, поскольку конкуренция на местном рынке очень высока. Из всей новой линейки iPhone именно модель Air оказалась самой плохо продаваемой в Китае, хотя первоначально и наблюдался некоторый ажиотаж. Оптимисты продолжают считать, что сам по себе iPhone Air с технической точки зрения является «репетицией» перед выпуском первого складного iPhone с гибким дисплеем, который должен появиться в следующем году. По этой причине сверхтонкий смартфон Apple они не считают продуктом, на который делалась серьёзная ставка по объёмам продаж.