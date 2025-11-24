Apple перекрыла один из главных каналов поставок дешёвых iPhone в Россию

Официальные дистрибьюторы Apple предупредили индийских ретейлеров о том, что их ждут крупные штрафы, если новые iPhone будут активироваться с иностранными SIM-картами в течение 90 дней с момента продажи. Эта мера направлена на борьбу с экспортом смартфонов Apple на «серые» рынки. Существенная часть устройств по таким каналам направляется в Россию, где американская компания свернула официальную деятельность после обострения ситуации на Украине.

По данным источника, дистрибьюторы Apple уведомили ретейлеров, что в случае выявления проданных в их магазинах iPhone, активированных с иностранной SIM-картой в течение 90 дней после покупки, их ждут крупные штрафы. Точная сумма штрафа не уточняется. В предупреждении также сказано, что при выявлении подобных нарушений код магазина ретейлера может быть заблокирован, что соответствует политике Apple.

Эта мера вводится для борьбы с нелегальным экспортом смартфонов Apple на «серые» рынки, включая Россию, Ближний Восток и страны Африки. Такое перемещение iPhone также приводит к дефициту смартфонов Apple в Индии. По данным источника, iPhone 17 быстро исчезают из индийских магазинов, поскольку ретейлеры перенаправляют большие партии на зарубежные рынки с целью извлечения дополнительной выгоды.

По оценкам экспертов, от 3 % до 5 % от общего объема экспорта iPhone приходится на неофициальные каналы, причем почти половина таких поставок направляется в Россию. В сообщении говорится, что только в октябре этого года объём экспорта iPhone достиг $1,6 млрд, что составляет почти треть от общего объёма экспорта смартфонов из Индии. Из-за этого Индия уже столкнулась с серьёзным дефицитом iPhone, особенно новых моделей серии iPhone 17 с накопителем на 256 и 512 Гбайт. На этом фоне Apple резко сократила размер предлагаемого кэшбека, что сделало смартфоны более дорогими для покупателей.

В сообщении сказано, что запасы новых iPhone существенно сократились как у онлайн-ретейлеров, так и в розничных сетях. По данным источника, многие владельцы магазинов подтвердили, что базовые модели iPhone либо полностью распроданы, либо их запасы крайне невелики. Официальная цена такого смартфона в Индии составляет 82 9000 рупий, тогда как экспортная стоимость может доходить до 88 500, что даже выше максимальной розничной цены (MRP). Кроме того, экспортируемые из-за рубежа iPhone часто поставляют с дополнительными аксессуарами стоимостью 4000-5000 рупий.

Ретейлеры заявляют, что требования дистрибьюторов несправедливы, поскольку они в основном нацелены на мелких продавцов, в то время, как крупные розничные сети не сталкиваются с аналогичными ограничениями. Один из ретейлеров подтвердил, что экспортом занимаются не только небольшие розничные магазины, но и онлайн-ретейлеры.