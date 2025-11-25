Anthropic бросает вызов Gemini 3: представлена мощная ИИ-модель Opus 4.5 и инструмент для покорения Excel

Вслед за релизом ИИ-модели Google Gemini 3 Pro на минувшей неделе компания Anthropic анонсировала обновление своей флагманской ИИ-модели Opus. Новая версия Opus 4.5 обеспечит передовую производительность в генерации программного кода, взаимодействии с компьютером и выполнении офисных задач. В целом это предсказуемо, поскольку именно эти направления долгое время были сильными сторонами ИИ-помощника Anthropic Claude.

Хорошая новость заключается в том, что с выпуском Opus 4.5 разработчики расширяют доступность ряда уже существующих инструментов, а также запускают новую функцию. Расширение Claude for Chrome теперь доступно всем пользователям подписки Max, которые взаимодействуют с веб-контентом с помощью браузера Google. Вместе с этим Anthropic запускает функцию «безграничный чат» для платных подписчиков. ИИ-бот больше не будет выдавать ошибки из-за переполнения контекстного окна, что позволит ему лучше справляться с сохранением согласованности файлов и чатов. По словам разработчиков, эта функция является одной из наиболее часто запрашиваемых пользователями.

В дополнение к этому расширение Claude for Excel, которое встраивает ИИ-помощника в боковую панель приложения Microsoft, становится доступным всем пользователям подписок Max, Team и Enterprise. Этот инструмент поддерживает сводные таблицы, диаграммы и загрузку файлов. По данным Anthropic, раннее тестирование показало повышение точности работы алгоритма на 20 % и рост эффективности на уровне 15 %. В дальнейшем компания планирует добавить Claude for Excel в более потребительские модели Claude Sonnet и Haiku.

Ещё в Opus 4.5 улучшена работа в агентских сценариях, обновлённая модель преуспевает в самостоятельном совершенствовании своих процессов. Что ещё важно, Anthropic называет Opus 4.5 своей самой безопасной моделью. По оценкам компании, алгоритм лучше противостоит атакам типа «prompt injection», опережая в этом даже Gemini 3 Pro.

Желающие опробовать Opus 4.5 уже могут сделать это во всех приложениях Anthropic и через API-интерфейс компании. Для разработчиков стоимость использования ИИ-модели начинается с $5 за миллион токенов.