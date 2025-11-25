Крупные американские страховщики требуют исключить из правил риски, связанные с ИИ

Распространение генеративного искусственного интеллекта порождает многочисленные риски, с которыми профессиональные участники рынка страхования пока работать не готовы, как следует из публикации Financial Times. Крупные американские страховщики обратились к регуляторам с требованием исключить из перечня страхуемых рисков те, что связаны с ИИ.

Как отмечается в материале, к петиции присоединились страховые компании Great American, Chubb, W.R. Berkley, которые имеют вес на американском рынке страхования. Один из авторов инициативы называет результаты работы больших ИИ-моделей «чем-то, очень напоминающим чёрный ящик». При этом компания AIG на исключении подобных рисков из правил страхования в США не настаивает, поэтому нельзя утверждать, что инициатива носит всеобъемлющий характер.

Относительно короткая история применения генеративного искусственного интеллекта уже знает примеры неприятных юридических последствий. Выдвинутые ИИ-ассистентом Google юридические претензии к одной из энергетических компаний вынудили её обратиться с иском на $110 млн к интернет-гиганту. Авиакомпании Air Canada пришлось понести убытки, связанные с предоставлением скидки клиентам, которую по собственной инициативе начал предлагать фирменный чат-бот. Злоумышленникам в прошлом году удалось похитить $25 млн у британского разработчика Arup, использовав сгенерированное ИИ видеоизображение одного из руководителей компании.

Страховщиков, как они признаются, пугают не крупные суммы выплат как таковые, а массовость событий, которые могут наступить по вине ИИ. В частности, для страховой компании единственная выплата в размере $400 млн не является проблемой, но если по вине ИИ наступит 10 000 страховых случаев одновременно, это может представлять риск для страхового бизнеса даже крупной компании.