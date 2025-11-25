Apple сократила десятки специалистов по корпоративным продажам своей продукции

Устройства Apple продаются не только в рознице, но и поставляются корпоративным клиентам, учебным учреждениям и правительственным организациям. Агентство Bloomberg заявило на этой неделе, что десятки специалистов по корпоративным продажам будут сокращены, хотя им будут предложены другие вакансии в структуре компании.

Кадровые изменения, по словам традиционного источника Марка Гурмана (Mark Gurman), направлены на оптимизацию системы продаж продукции в этом сегменте рынка. Под сокращение попали специалисты, отвечающие за сопровождение учётных записей корпоративных пользователей, а также сотрудники, отвечавшие за организацию демонстраций новых продуктов Apple в корпоративной среде. По словам представителей Apple, данные изменения направлены на расширение контактов компании с корпоративными клиентами.

Несколько недель назад похожие сокращения были проведены в Австралии и Новой Зеландии, но теперь они касаются специалистов по корпоративным продажам в большинстве регионов официального присутствия Apple. Если до 20 января сокращаемые сотрудники не найдут себе подходящую работу в компании, они будут уволены с выплатой полагающихся пособий. По неофициальной информации, преобразования направлены на исключение дублирования функций в этой сфере.

Другая возможная причина столь неожиданных сокращений — стремление Apple заменить собственных специалистов по продажам функциями сторонних реселлеров, которые также могут взаимодействовать с корпоративными клиентами, но не будут требовать от компании нести постоянные затраты на оплату труда специалистов.

В результате сокращений пострадали даже специалисты Apple со стажем работы от 20 до 30 лет. Одной из команд, которая подверглась кадровой чистке, стало подразделение, отвечающее за продажи устройств Apple правительственным организациям в США — министерствам обороны и юстиции соответственно. Отчасти это стало следствием реформ, которые успел провести в начале года Илон Маск, а 43-дневный шатдаун в работе правительства в текущем полугодии только усугубил ситуацию.

Прошлый год для Apple тоже оказался богатым на сокращения, но тогда они коснулись преимущественно разработчиков новых видов продукции типа систем автопилота для транспорта и дисплеев для электронных устройств. В программной сфере сокращениями оказались затронуты разработчики систем искусственного интеллекта и разного рода цифровых услуг. В любом случае, нынешние сокращения специалистов по продажам Apple оказались менее масштабными, чем корректировка численности штата конкурирующих компаний типа Amazon или Meta✴ Platforms.