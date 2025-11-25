Сегодня 25 ноября 2025
В «Яндекс Картах» появился ИИ-помощник — он даёт подробные и актуальные подсказки

«Яндекс» сообщил о крупном обновлении приложения «Карты»: к голосовым подсказкам подключили искусственный интеллект, с которым инструкции стали более подробными и актуальными. Подсказки с ИИ работают на всей территории России.

Источник изображений: «Яндекс»

Оснащённые ИИ «Карты» и «Навигатор» не просто указывают направление движений, но и в точности сообщают, куда следует повернуть — это может быть определённый съезд или конкретная улица. С такими инструкциями водитель сможет комфортно добраться до точки назначения даже в незнакомом районе. ИИ уточнит, на каком по очереди съезде нужно сделать поворот, или даст ближайший ориентир, например, «съезд у моста».

Чтобы сделать подсказки ИИ подробными и информативными, разработчики сервиса произвели более 15 тыс. испытательных заездов. Это помогло собрать достаточный объём данных, чтобы понять, какие подсказки окажутся полезными на практике, и в какой момент они будут своевременными. ИИ непрерывно дополнительно обучается, и при появлении ориентиров, например, новой улицы, он учитывает обстановку.

Помощник с ИИ призван сопровождать водителя в гибком режиме, и в будущем он научится подстраиваться под пользователя: при движении в незнакомом районе и при поездке за город он станет давать советы чаще, а если водитель окажется в своём районе, то советы он будет получать реже. Со временем ИИ расширит набор ориентиров — будет указывать на достопримечательности, магазины или памятники.

Источник:

Теги: яндекс, навигатор, ии, транспорт
