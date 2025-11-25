Китай запустил первую в своей истории спасательную космическую миссию

25 ноября 2025 года в 12:11 по местному времени (07:11 мск) Китай осуществил экстренный запуск космического корабля «Шэньчжоу-22» к орбитальной станции «Тяньгун». Корабль стартовал в беспилотном режиме с космодрома Цзюцюань на ракете «Чанчжэн-2F» и успешно вышел на орбиту. Его задача — заменить повреждённый возвращаемый аппарат «Шэньчжоу-20», который после удара космическим мусором получил повреждения, несовместимые с безопасным возвращением экипажа.

По случаю оказии, на борту «Шэньчжоу-22» на станцию отправлено около 600 кг грузов, включая продовольствие и оборудование. Ракета «Чанчжэн-2F» на подобный случай стояла на космодроме в близком к готовности состоянии, поэтому запуск удалось осуществить в кратчайшие сроки. Экипаж предыдущей экспедиции не смог вернуться на Землю на своём корабле — «Шэньчжоу-20», в иллюминаторе которого обнаружили микротрещины. Трещины возникли либо от микрометеорита, либо от удара космическим мусором. В любом случае экипаж рисковал бы, спускаясь на Землю на таком корабле.

Повреждённый корабль будет использован для экспериментов, пока его в беспилотном режиме не вернут на планету. Экипаж «Шэньчжоу-20» для спуска 14 декабря использовал корабль новой смены — «Шэньчжоу-21», оставив дежурный экипаж без средства для безопасного спасения в случае экстренной ситуации. С запуском корабля «Шэньчжоу-22» ситуация исправлена.

На борту ракеты с запасным кораблём было символическое изображение Великой китайской стены как символа защиты, а также лук и стрелы, означающие готовность к немедленным действиям. Возможно, ситуация была не столь критической, но она стала весомым аргументом для комплексного испытания всей системы обеспечения безопасности космонавтов в экстренных условиях. Однажды это поможет по-настоящему спасти жизни.