Дефицит оперативной памяти выходит из-по...
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен

Ритейлеры в США начали отказываться от фиксированных цен на оперативную память из-за резкого роста стоимости и нестабильности рынка. Эксперты связывают дефицит с перераспределением производственных мощностей в пользу дата-центров, обслуживающих системы искусственного интеллекта (ИИ).

Источник изображения: Corsair

Источник изображения: Corsair

Цены на RAM достигли рекордных значений на фоне острого дефицита, вызванного высоким спросом со стороны дата-центров, развёртывающих системы ИИ. В результате розничные сети, включая Central Computers и Micro Center, перестали указывать фиксированные цены на витринах: посетителям предлагают уточнять стоимость у продавцов непосредственно в момент покупки. Как сообщает The Verge, в одном из магазинов размещено объявление, где говорится, что «издержки меняются ежедневно из-за ограниченных поставок и высокого спроса, поэтому фиксированные цены отобразить невозможно». Аналогичное уведомление в магазине Micro Center гласит: «В связи с рыночной волатильностью просим обращаться к сотруднику за актуальной ценой».

Ситуация развивается стремительно. Комплект оперативной памяти объёмом 32 Гбайт, который три месяца назад стоил около $130, на момент публикации статьи продаётся за $440, а другая, более распространённая версия того же комплекта подорожала с $105 до $400. При этом даже минимальные рыночные предложения на 32 Гбайт DDR5 начинаются от $230, а комплекты на 64 Гбайт легко достигают 700–900 долларов.

Дефицит сказывается не только на сборке ПК: стоимость компонентов для консолей, смартфонов и других устройств также находится под угрозой роста. Компания Valve, разработчик игровой платформы Steam, назвала кризис с ОЗУ одной из причин, по которой пока не может объявить финальную цену на свою новую консоль Steam Machine. Тем временем, после того, как цены на видеокарты в начале года начали стабилизироваться, они вновь могут пойти вверх, поскольку каждая современная модель требует значительного объёма видеопамяти, и производители Nvidia и AMD, по имеющимся данным, рассматривают возможность повышения розничных цен.

Также сообщается, что и Microsoft может быть вынуждена повысить цены на консоли Xbox из-за роста стоимости памяти, тогда как Sony, предположительно, заранее создала стратегический запас RAM, достаточный для поддержания производства PlayStation 5 на несколько месяцев вперёд. Генеральный директор компании Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) заявил, что восстановление рынка высокопроизводительных игровых систем может занять несколько лет, поскольку производственные мощности по выпуску передовой DRAM перенаправляются на нужды ИИ, где дата-центры предлагают за микросхемы значительно более высокие цены по сравнению с производителями потребительской электроники.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
